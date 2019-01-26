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11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены
Это может раздражать и злить. Однако она обладает недюжинной силой духа и придет на помощь по первому вашему зову, без колебаний, а также покажет верность и надежность, каких вы не встречали.
Если вам посчастливилось найти такую особенную даму, вот 11 вещей, которые вы должны знать о ней:
Она знает, чего хочет
Упрямая девушка знает, чего хочет и делает все, чтобы заполучить это. Она непримирима в отношении собственных чувств, но, когда дело касается людей, которых она любит, она сделает для них все. Она будет любить вас, независимо от того, что происходит между вами.
Она созвучна со своими эмоциями
Женщины — эмоциональные существа и упрямая женщина настроена на свои эмоции. Она знает, что зажигает ее сердце, и будет сражаться за это до смерти. Быть упрямой означает быть сверхэмоциональной, в хорошем смысле.
Она заставит вас быть лучше
Она знает вас лучше, чем вы сами, и будет бороться за то, что хорошо для вас, будь то ваше здоровье, безопасность или счастье. Она не останется в стороне, наблюдая как вы уничтожаете себя; она будет искать способы заставить вас любить себя больше и стать лучше, чем вы есть.
Она энергичная и целеустремленная
Она упряма по определенной причине. Возможно, потому, что ей нужно бороться за то, чего она заслуживает, или потому, что ей пришлось в жизни нелегко. Она сильная, и стремится добиться того, чего хочет. Это не только вдохновит вас, но и сделает ее удивительным партнером.
Она настоящая
Она ни к чему вас не толкает, но и не соглашается с вами из страха, жалости или слабости. У этой женщины есть сила, и она будет делиться ею с вами. Когда она не согласна с вами, она скажет об этом прямо, что предвещает честные, близкие отношения.
Она сделает жизнь интереснее
Она упряма, что вызывает некоторый конфликт, но кто захочет влюбиться в ту, кто всегда соглашается? Конечно, встреча с упрямой женщиной означает, что иногда вам придется нелегко, но в этом есть некая красота — она будет поддерживать в отношениях страсть, интерес и увлеченность.
Она в состоянии аргументировать свое мнение
Иногда вы будете спорить — это неизбежно. Но упрямая женщина приводит логичные аргументы. Из-за ее упрямства она будет знать, какими фактами подтвердить свое мнение. Она может не всегда соглашаться с вами, но она придерживается того, во что верит. И это важно.
Она уверена
Быть упрямой означает быть уверенной в том, во что веришь. И уверенные в себе женщины невероятно сексуальны.
Она страстная
Она упряма и эмоциональна. Это означает, что у нее есть чувства и желания относительно вас. Она зажжет огонь в вас и привнесет в ваши отношения особую искру.
Она глубоко заботится о вас
Она будет внимательна относительно того, как другие относятся к вам. Она сделает вас номером один в ее списке приоритетов и будет любить вас, даже когда злится или расстроена.
Она сведет вас с ума, в хорошем смысле
Упрямая девушка сполна поиграет на ваших нервах. Она не будет соглашаться с вами во всем, но будет любить вас до смерти. Нет ничего плохого в том, чтобы найти кого-то, кто сводит вас с ума. Ведь все мы немного сумасшедшие в любви.
Источник : https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, жена, причины
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