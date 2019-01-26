Как кардинально изменить жизнь: 10 советов

26.01.2019 07:45

Время от времени идея о том, что надо бы изменить как-то жизнь, возникает у каждого. А вот вопрос о том, как кардинально изменить свою жизнь возникает обычно тогда, когда человек переживает какой-то кризис. Кризис может быть связан и с детьми, и с проблемами на работе, недостатком финансов, кризисом в личных отношениях. Либо почти со всем сразу. И с какой стороны начать разруливать все это - совсем непонятно.

1. Возьмите ответственность на себя

Только вы ответственны за то, что происходит в вашей жизни сейчас. Почитайте женские форумы, полные нытья: виноваты родители, виноват муж, виноваты дети, не оправдавшие надежд. Или учителя, слишком придирающиеся к любимому чаду. Виноваты обстоятельства, экономическая ситуация, соседи, ЖКХ и т. д. Но ровно до тех пор, пока вы будете продолжать искать виновных, изменить жизнь вряд ли получится.

Взять ответственность на себя - полдела. Однако если вы сделали этот шаг, то идем дальше.

2. Поймите, что изменить ситуацию тоже можете именно вы

Да, не сразу. Не быстро. Но представьте, как может кардинально изменится ваша жизнь уже через год, если первые шаги вы начнете делать сегодня. Конечно, многие вещи, события, люди - вне вашей компетенции и возможностей. Но это не страшно. Чтобы кардинально изменить свою жизнь, достаточно начать с себя. И с той ситуации, в которой вы находитесь.

3. Не стоит судорожно хвататься за все подряд, если вы решили что-то изменить

Прежде всего, сядьте и подумайте. А лучше - дайте себе несколько дней на размышления.

Какой вы хотели бы видеть свою жизнь? Какие сферы жизни нуждаются в изменениях? Как изменится ваша жизнь, если вы внесете туда коррективы? Не будут ли эти изменения негативными? Готовы ли вы взять на себя ответственность за вашу новую жизнь?

4. Даже если вы пока что не знаете, с чего начать, начните читать

Читайте литературу (смотрите рекомендации в разделе Хорошие книги) по саморазвитию, читайте профессиональную литературу (если ваша цель - продвижение по карьерной лестнице).

5. Займитесь чем-то новым или тем, на что не хватало времени

Подумайте, может быть вам стоит выделить время на фитнес, учебные курсы или отправиться в выходные дни куда-либо

Задача - начать делать то, что вы никогда не делали, либо делали очень давно.

6. Смените имиджа, внешний вид

Нет, не стоит в одночасье совершать революцию во внешности. Ваших близких и коллег это может если не напугать, то по крайней мере насторожиться. При неудачном перевоплощении (особенно если ваше внутреннее состояние не соответствует желаемым внешним изменениям) - это вызовет насмешку ("Ишь, вырядился! ", "И что она о себе мнит? ! ", "Думает, надел костюм вместо джинсов, так сразу и поумнел? "). Берегите силы. Спорить, отстаивая свои убеждения вовсе ни к чему.

Главный тут принцип - постепенность. Не стоит облачаться в классический костюм, если вашей фишкой всегда был стиль "милитари" или вы одевались в стиле свободного художника. Вносите изменения постепенно, чтобы дать и окружающим и вам самим дать время привыкнуть к нововведениям.

7. Заводите новые связи

Сначала будет трудно, особенно если все выходные вы привыкли проводить дома перед телевизором. Условие: ваши новые знакомые не должны быть виртуальными. В крайнем случае, придерживайтесь принципа Парето - 20% - виртуальных друзей, остальные - в реальном мире.

8. Планируйте

Если вы четко знаете, что вы хотите изменить в жизни, спланируйте движение к кардинальным изменениям в жизни, составьте план. По ходу его придется не раз корректировать, так что учтите, что это скорее черновик плана.

9. Определите первоначальные действия

Это дела, с которых вы начнете свою дорогу к желаемым изменениям.

10. Действуйте!

А чтобы поддерживать мотивацию - общайтесь с такими же, как вы людьми, вдохновляйтесь чужими историями и творите историю свою собственную.

Это только первые шаги, которые помогут вам на первых порах, если вы задались вопросом, как кардинально изменить жизнь. Но эти шаги помогут вам подняться на новый уровень, с которого вы вполне можете взять старт и двигаться дальше.

Источник : http://vitamarg