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Эксперты напомнили, как уберечь зимой лобовое стекло от трещин
Автоэксперты уверяют, одной из самых распространённых причин является нарушение геометрии кузова автомобиля.
Трещины вокруг скола на ветровом стекле автомобиля в холодную погоду могут появиться сами по себе, уверяют эксперты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На то есть несколько причин: нарушенная геометрия кузова, бракованный «лобовик» или перепад температур. Как отсрочить ремонт авто, разбирался эксперт.
Когда трещины на стекле появляются после езды по кочкам, этот факт водителей не удивляет. Другое дело, если «паутина» на лобовом растёт сама собой.
Автоэксперты уверяют, одной из самых распространённых причин является нарушение геометрии кузова автомобиля. В результате стекло испытывает излишнее давление и рано или поздно начинает лопаться.
Бывает, что корень проблемы кроется в самом «лобовике»: либо он некачественный, либо установлен неправильно сотрудниками СТО. Во всех вышеперечисленных случаях повлиять на расползание трещин водитель не в состоянии.
Однако, по словам специалистов, зачастую стекло приходит в негодность зимой из-за резкого перепада температур при прогреве автомобиля. Поэтому опытные водители не рекомендуют в морозы лить на ветровое стекло горячую воду.
Кроме того, чтобы не провоцировать появление трещин, эксперты советуют включать печку ещё при холодном моторе, чтобы «лобовик» нагревался постепенно.
Расползание «паутины» по ветровому стеклу можно остановить на время, уверяют специалисты. На любом СТО трещину могут засверлить и обработать силиконом.
По словам автоэкспертов, это отсрочит поездку на СТО, но не решит проблему окончательно.
Источник : http://hronika.info
Теги: эксперимент, трещина, автомобиль
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