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Названа группа крови с самой высокой смертностью
Риск кровопотери значительно повышен.
Люди с первой группой крови рискуют умереть от тяжелой травмы - угроза возрастает почти втрое по сравнению с теми, у кого другие группы, передаетХроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красоту.
К этому выводу пришли японские исследователи, изучив данные о 901 пациенте экстренной помощи. Установлено, что среди пациентов с тяжелыми травмами, которые чреваты смертью или долгосрочным периодом восстановления, смертность у пациентов с первой группой крови равна 28%. У других групп риск равен 11%.
Как известно, у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в их крови гликопротеина плазмы крови.
Ученые предполагают, что это и есть причина смертности у носителей первой группы.
Также медики предполагают, что данное исследование поднимает вопрос о том, как экстренное переливание тромбоцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на остановку кровотечения.
Теги: Донбасс, кровь, смертность, риск, группа
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