Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения жизни на Земле

27.01.2019 17:17

Жизнь на Земле «зажглась» из-за столкновения в космосе



Вероятный сценарий происхождения углерода, азота и серы в силикатной части Земли не кажется уже смешным, как ранее, скорее всего метеоритный поток и стал причиной зарождения бактерий, пишетХроника.инфо со ссылкой на Аспекты



Существует множество теорий о том, как возникла жизнь на Земле, многие из которых пытаются объяснить, как наша планета получила ингредиенты для жизни: такие элементы, как углерод и азот. Одно новое исследование предполагает, что неизвестное ранее столкновение помогло «зажечь» жизнь на Земле.



Ранее ученые предполагали, что метеориты доставляли живительные элементы на Землю. Хотя изотопные сигнатуры этих элементов на планете совпадают с этими объектами, соотношение углерода и азота не совсем верно. В то время как метеоры, предположительно доставившие на Землю элементы, имеющие решающее значение для жизни (известные как углеродистые хондриты), содержат 20 частей углерода на каждую часть азота, это соотношение составляет около 40-1 на Земле. Вместо этого, эти важные элементы могли быть в столкновении, говорит группа петрологов из Университета Райса. Ученые знают, что давнее столкновение между древней планетой Землей и объектом размером с Марс создало Луну - тот же самый ударник, возможно, также дал нам элементы для искрения жизни, говорят они.



Чтобы прийти к такому выводу, исследовательская группа создала симуляцию этого события на основе серии экспериментов, в которых проверялось поведение углерода, азота и серы в процессе формирования керна на скалистой планете. Затем команда смоделировала высокое давление и температуры во время образования ядра и оценила, сколько углерода или азота может быть на планете размером с Марс с ядром, богатым серой. Благодаря их моделированию, наряду с известными соотношениями и концентрациями элементов на Земле, команда обнаружила, что вместо дождя метеоритов, доставляющих важные элементы, более вероятным объяснением является то, что они пришли сразу.



«Результаты нашего моделирования показали, что наиболее вероятный сценарий происхождения углерода, азота и серы в силикатной части Земли - это когда эти элементы приносятся размером с Марс (8-10 процентов по массе современной Земли)», - говорит Радждип Дасгупта, соавтор статьи в электронном письме, подчеркивая, что жизнь на Земле «зажглась» из-за насильственного столкновения в космосе.



Кроме того, такая планета, вероятно, имела бы ядро, богатое серой. Результаты не закрывают вопрос о том, как жизнь возникла на Земле, но они начинают отвечать на вопрос о том, как ингредиенты для жизни могли появиться на планете.

«Есть много вопросов без ответа о том, как на самом деле возникла жизнь. Наше исследование, однако, предоставляет механизм для получения сырья, необходимого для жизненного рецепта », - сказал Дасгупта.

Таким образом, есть вероятность новых столкновений в космосе и следовательно может быть где-то есть и прототип жизни, как на Земле.