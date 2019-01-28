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Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть

28.01.2019 17:40
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Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть

Ученые назвали топ-5 лучших продуктов для защиты от гриппа.

Грипп уже во всю бушует в Украине, но у многих еще есть возможность укрепить иммунитет, чтобы снизить риск заражения

На помощь придут пять простых продуктов, которые доступны каждому украинцу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Начнем с традиционного и даже несколько очевидного для многих украинцев - чеснока. Этот продукт является одним из самых эффективных природных средств борьбы с бактериями и вирусами. Наши бабушки были правы - чеснок сокращает опасность простудиться или подхватить грипп, поскольку содержит натуральный химический ингредиент аллицин, сражающийся с бактериями и грибками.

Чуть меньшей эффективностью в этом плане обладает имбирь, у которого тоже имеются противовоспалительные свойства. Употребление имбиря уменьшает риск простуды и гриппа. Чаще пейте имбирный чай в зимний сезон.

Грибы тоже должны входить в рацион человека, который хотел бы снизить опасность заражения простудой или гриппом. Это превосходный продукт для укрепления иммунитета, поскольку грибы богаты такими полезными компонентами, как ниацин, селен, рибофлавин, а также важнейший для здоровья витамин D.

Обязательно приобретайте в магазине йогурты с пробиотиками, поскольку наука уже доказала роль «хороших» бактерий в подвергшихся брожению продуктах в деле укрепления иммунитета. А от крепости иммунитета зависит и угроза заражения.

Ну и завершает наш список специя под названием куркума. Многочисленные исследования доказывали противовоспалительное, антиоксидативное и согревающее воздействие специи. Куркума значительно уменьшает вероятность заболевания гриппом, поэтому ее следует почаще добавлять в супы, чай или карри.



Теги: Донбасс, грипп, профилактика
 
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