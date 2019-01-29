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Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей

29.01.2019 21:58
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Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей

Ученые из Имперского колледжа Лондона, университетов Линкольна и Бирбек, а также Швейцарского института тропиков и здравоохранения в Базеле заявили о том, что использование портативной техники, в том числе мобильных телефонов, перед сном может нанести вред здоровью школьников. Исследователи выяснили, что в таких случаях у детей может развиться бессонница, тревожность и ожирение.Об этом передает zn.ua.
В ходе исследования ученые наблюдали за 6616 школьниками в возрасте от 11 до 12 лет, 70% которых использовали минимум одно устройство со светящимся экраном менее чем за час до сна. От детей требовалось вести дневник, в котором они отмечали окружающие условия и качество своего сна: при каком освещении они пользовались устройствами, во сколько легли вечером и встали с утра, как сложно было заснуть и проснуться, спали ли они днем.
Оказалось, что те, кто смотрел телевизор в освещенной комнате или использовал смартфон на 31% чаще страдал от бессонницы, чем те, кто за час до сна не пользовался этими устройствами. Когда использование гаджета происходило в темной комнате, вероятность проблем со сном увеличивалась на целых 147%. Девять из десяти подростков не спали рекомендованные для своего возраста 9−11 часов.
Предыдущие исследования показали, что недостаток сна и низкое его качество негативно влияют на психическое и физическое здоровье подростков. Кроме того, у недосыпающих школьников значительно возрастает риск возникновения проблем с метаболизмом.



Теги: Донбасс, сон, смартфон, недостаток, школьники
 
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