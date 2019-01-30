В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву

30.01.2019 10:00

Когда вам плохо, произносите эту молитву. Произнесите эти слова, даже когда ваша душа полна радости.

Пусть каждое слово будет отражено в вашем сердце – тогда у вас появится желание изменить свою жизнь навсегда или двигаться по уже намеченному пути.

Вот как можно обратиться к Господу:

«Господи, я стою перед тобой без всяких требований. Пожалуйста, прости меня за все мои грехи. Я искренне раскаиваюсь в своих делах. Пожалуйста, прости меня.

Прости всех, кто негативно на меня повлиял. Я отстранюсь от зла и научусь поступать правильно.

Я принимаю тебя как Господа Бога и Спасителя. Исцели меня, измени меня, укрепи мое тело и душу.

Господи, окружи меня своей любовью, наполни Святым Духом. Я люблю тебя. Спасибо за все, что ты мне дал.

Спасибо за каждый восход и закат. Береги меня и мою семью и не дай мне пойти по неправильным дорогам.

Я буду следовать за тобой каждый день моей жизни. Аминь».

Источник: https://from-ua.com