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Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту
Квашеная капуста является одним из самых полезных продуктов, однако и у нее имеются некоторые противопоказания. Как сообщает replyua.net, врачи действительно считают квашеную капусту продуктом, содержащим максимальное количество витаминов и микроэлементов, но в то же время отмечают, что этот продукт можно употреблять только в первой половине дня.
Квашеная капуста категорически противопоказана людям, организм которых слишком чувствителен к соли. В квашеной капусте рекордное количество соли, и употребление продукта может привести к серьезным отекам. Даже здоровым людям врачи рекомендуют употреблять соленые продукты только в первой половине дня и в небольшом количестве.
«Людям в возрасте, у которых эндокринная система работает уже недостаточно эффективно, употребление столь соленого продукта может грозить резкими перепадами давления. Если их игнорировать, в итоге развивается гипертония и возрастает риск инсульта», - заявили медики. Также квашеная капуста противопоказана пациентам с гастритом по причине того, что в продукте повышенное содержание уксусной кислоты. Квашеная капуста выводит йод из организма, поэтому ее нельзя употреблять людям, имеющим проблемы с щитовидной железой.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, вред, капуста
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