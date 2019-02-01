Шринкфляция: почему в литре теперь 870 миллилитров?

01.02.2019 20:14

Главная тема сегодняшнего потребительского рынка России – как традиционный десяток яиц потерял одного своего собрата. Появление в продаже упаковок с девятью яйцами было встречено тамошними покупателями с очень неодобрительной иронией, подчас с политическим подтекстом. Но то, что возмутило многих россиян, уже давно стало обыденностью для украинцев. Причем мы восприняли это со смиреной обреченностью, как и новые коммунальные тарифы…

Стандартную меру веса и объема люди придумали не просто так, а именно с целью недопущения обманов при распределении и торговле. Столетиями фунты и пинты, четверти и аршины были точно выверены, за попытки их «облегчить» рубили руки и варили в кипятке, потом появились килограммы и литры, наказания за «мухлеж» смягчили, но не отменили.

Вся торговля выстроена на стоимости товара за единицу веса, объема, длинны. Только так можно определить, дорого ли это, дешево или же «по рыночной цене». Веками производители и продавцы фасовали свой товар в упаковки стандартных размеров, кратных единицам веса и объема. Так было очень удобно во всех отношениях. Целые поколения покупателей привыкли к тому, что в бутылке 1 либо 0,5 литров жидкости, в пачке масла 200 грамм (1/5 кг или полфунта), а в упаковке сахара-песка строго 1 килограмм. Всё это казалось столь же незыблемым, как 10 пальцев на руках.

Правда, в 90-х годах у нас в продаже появились напитки в банках и бутылках 0,33 литра (12 унций) и макароны с крупами в пакетах по 400 грамм (почти фунт). Украинцы, особенно старики, не сразу привыкли к этому вторжению западной «дюймовой» системы в наш метрической мир, но потом освоились. В конце концов, эта тара тоже была стандартной.

Потом карты несколько спутали производители, решившие выпускать упаковки «среднего размера», то есть между «большими» и «маленькими». Так, например, появились банки сметаны и пакеты с соусами емкостью 0,375 мл. Другие фирмы решили выделиться, и заливали сметану в баночки 0,4 или 0,35 литра, потом появились 0,275 литра. И уже тогда украинцы начали примечать, что продукты от разных производителей отличаются не только ценой, но и количеством.

Сегодня это актуально, как никогда: если вы хотите правильно оценить стоимость товара, то сначала посмотрите на его ценник, а потом на его вес или объем! Правда, без калькулятора при этом обойтись сложно, но к счастью он есть в каждом мобильном телефоне. Что дороже: 200-граммовая пачка масла за 32 гривны или 180-граммовая за 29? Сразу и не скажешь! А ведь этот «фокус» рассчитан как раз на подслеповатых и рассеянных.

Этот хитроумный метод называется шринкфляция (to shrink - сжиматься и inflation), и его суть состоит в малозаметном уменьшении размера или наполняемости упаковки (обычно на 5-10%). Но зачем?

Когда начинается очередная волна подорожания, потребительский спрос падает. Цена товара становится для покупателя главным критерием выбора. Обычно, чтобы удержаться на плаву, производители прибегали к классическим приемам: добросовестные до последнего оттягивали повышение отпускных цен, часто работая на своих финансовых резервах, а жулики снижали себестоимость путем ухудшения качества товара.

С последними украинцы хорошо знакомы – ведь большинство отечественных производителей «бюджетных» продуктов делают их из такой гадости, что эту соевую колбасу и псевдосыр не всегда едят даже бездомные собаки (но вынуждены есть пенсионеры). Впрочем, такими уже стали и продовольственные товары средней категории. Если заглянуть в состав мороженого или под крышку банки тушенки, то сразу поймете, чем советские ГОСТы отличались от нынешних ТУ.

В начале 70-х в США разразился очередной кризис: доллар упал почти в полтора раза, так что пришлось отменить его золотое обеспечение, соответственно выросли и цены, и администрация Никсона даже заморозила цены на важнейшие продукты: зерно, муку, сахар, масло и т.д. Наверное, этот шаг был бы эффективен несколькими десятилетиями раннее, когда продукты в США продавались в основном на вес и разлив, в маленьких магазинчиках. Но 70-е были уже эпохой маркетов, а в маркетах большая часть товара продается в фасовке производителя.

И некоторые американские производители схитрили: чтобы не повышать стоимость упаковки товара, они уменьшили количество её содержимого. Формально всё было законно, ведь новый вес и объем был указан на этикетках. Реально же это был «оптический обман зрения» с целью ввести в заблуждение невнимательного покупателя. Но американцы, как известно, народ скандальный и сутяжный, так что компании-пионеров шринкфляции тогда забросали судебными исками, да и спрос на их «облегченный» товар резко упал. И об этом методе надолго забыли – аж до кризиса 2008 года.

В Украине начала 90-х шринкфляция была вообще бесполезна как идея, потому что цены удваивались каждую неделю. В кризис 1998-99 г.г. она не была внедрена потому, что значительная часть продуктов еще продавалась на развес или разлитыми в стандартную советскую стеклотару. Хотя уже тогда ушлые владельцы частных пекарен освоили выпуск облегченного на 100-150 граммов хлеба: чуть больше дрожжей или «распушителей», и размеры буханок становились прежними при меньшем весе.

А вот кризис 2008-2009 г.г. был идеален для введения шринкфляции. Расфасованный товар преобладал уже и в Украине, а цены росли в среднем на 10% в месяц, так что производитель успевал менять объемы фасовок. Тогда, в частности, заметно уменьшились упаковки более дорогих и более качественных крабовых палочек, молочных десертов, а также мороженого (например, вафельные стаканчики сжались с 90 до 80 грамм, а потом и до 65 грамм).

Но наибольший размах шринкфляция приобрела в 2011-2013 г.г. на Западе, в 2014-2017 г.г. в Украине и в 2015-2018 г.г. в России. Это несколько озадачивает, поскольку если Украина и Россия в этот период переживали новый финансовый кризис, то рост цен в США и Европе не имел веских обоснований. Возможно, именно поэтому там компании-шринкфляторы вновь подверглись атакам судебными исками. Но засудить всех было невозможно: только в Великобритании шринкфляции подверглись более двух тысяч наименований продовольственных товаров!

В России уменьшение пива в бутылке с традиционных 0,5 л до «неканонических» 0,45 л было встречено всенародным бурчанием, а недавние появление упаковок с 9-ю яйцами взорвало интернет социальными и политическими остротами. Ожидается, что на данную проблему обратят внимание в самом Кремле – по крайней мере, она решаема, причем для этого требуется всего лишь приказать производителям.

В Украине, где покупатели возмущаются только тем, что их обслуживают на русском языке, для шринкфляции никак преград нет и не предвидится. Как говорится, свободный рынок: хочешь – покупай, что дают, не хочешь – катись голодным к чертовой бабушке! Поэтому «облегчение» товаров стало у нас тотальным и ничем не сдерживаемым.

Немногие украинские производители выпускают сейчас растительное масло в литровых бутылках. Нормой стали развеска 0,877 и 0,830 литра, появились бутылки 0,750 хитроумной формы, придающей видимость большего объема. Уже давно забыты литровые бутылки и пакеты молока: как и кефир, оно продается в упаковке по 900, 450 и 400 грамм. Некогда килограммовые пакеты пельменей уменьшились до 900, а теперь и до 850-800 грамм. Пачки масла по 180 грамм и маргарина по 230 грамм (вместо 200 и 250) лежат рядом с нормальными – и их легко перепутать. При покупке сахара часто натыкаешься на пачки по 900 и 800 грамм, точно так же с фасованными рисом и гречкой. А плитки шоколада (особенно пористого) уменьшились с традиционных 100 грамм до 90, а теперь и до 80 – при том, что цена на них всё равно ползет вверх.

Кстати, это довольно странно! Фактически падение гривны закончилось еще в 2015-м, и за последние несколько лет курс вырос всего с 26 до 28 гривен за доллар, то есть примерно на 7%. Однако цены продолжают уверенно расти, причем на всё. А если добавить сюда от 10 до 20% шринкфляции, то картина вообще удручающая! Но украинцы «хлебных бунтов» не устраивают, словно их всё устраивает – ну, кроме русскоязычных песен.

Однако шринкфляция не только больно бьет по кошельку потребителя, она еще и вносит путаницу в его рацион. Раньше мы оперировали понятиями «стакан», «полбутылки», «полпачки», «плитка» - и твердо знали, что литровая бутылка молока ровно делится на 2, 4 и 5. Как теперь делить и умножать все эти 0,875 и 0,180? Насколько больше нужно покупать масла и круп?

В Украине эти вопросы даже ещё не задают, а вот в России и на Западе активно ищут рецепты борьбы с шринкфляцией. Самый простой – это судебные решения, обязывающие производителя вернуться к изначальному объему упаковки. Однако такие решения приходится выносить по каждому товару отдельно (а их тысячи), к тому же производителю дешевле обжаловать их в апелляционных судах, чем исполнять.

Другой вариант, предложенный в Британии, обязывает продавцов ставить перед товаром два ценника. Первый указывает стоимость одной упаковки, второй – фактическую стоимость одного литра или фунта (килограмма). Таким образом, покупатель по второму ценнику определяет какой товар в реальности более дорогой, а какой подешевле – и уже делает свой объективный выбор.

Наконец, третий вариант, рассматриваемый в России и ряде стран ЕС, это обязать производителей придерживаться традиционных стандартных объемов фасовки: литр, килограмм, 500, 250 и 100 грамм – тем самым запретив шринкфляцию как явление. Но эта идея вызывает большое недовольство производителей. Причем некоторые из них опасаются, что следующим шагом их заставят еще и производить свои продукты из натуральных ингредиентов!

Но есть и еще один способ, который оказался довольно действенным в ряде стран Запада: это самый обычный пассивный покупательский бойкот. Люди просто перестали покупать «облегченные» товары, и тогда их производители сами возвращались к упаковкам прежнего объема.

Источник from-ua