Все рубрики раздела
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы16:00
Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику
Президент Российской Федерации Владимир Путин выбрал более дешевую тактику для вмешательства во внутренние дела Украины, поскольку из-за военных потерь России на Донбассе Кремлю становится все труднее сдерживать недовольство россиян.
Такое мнение в статье для "Народной правды" высказал директор Института мировой политики Евгений Магда, передает dialog.ua.
По словам эксперта, Кремль будет делать ставку на гибридных коллаборационистов в Украине накануне выборов президента Украины. «В нынешней ситуации для России вмешиваться в ход выборов дешевле и безопаснее, чем инициировать активизацию боевых действий в любой точке Донбасса. Бои под Илловайском и Дебальцево вызвали потери не только среди украинских военных, немало убитых и раненых было среди граждан России, властям которой пришлось закрывать рты своим гражданам», — отметил эксперт. По словам Магды, в нынешних условиях в Кремле не станут лишний раз рисковать, ведь постоянно мониторят внутриполитическую ситуацию в Украине. «Ставка на гибридных коллаборационистов — привычна для российского руководства, поэтому ее будут использовать в 2019 году с максимальной интенсивностью», — пояснил стратегию Кремля эксперт. В Кремле решили лишний раз не рисковать Президентская кампания в Украине постепенно набирает обороты. Но пока даже процесс регистрации кандидатов на высшую должность в государстве не достиг своей кульминации, он продлится до начала февраля. Россия же не теряет времени и уже сейчас начинает вмешиваться в ход выборов. Правда, есть и хорошая новость — несмотря на новую опасную атаку со стороны Владимира Путина, привести к власти в Украине пророссийского кандидата у него не получится. Причин для новой атаки РФ немало. В Кремле привыкли, что могут влиять на ход выборов в нашей стране, ведь с 1994 по 2012 годы имели практически неограниченные возможности для этого, калькируя собственные кампании либо используя механизмы различного воздействия. Правда, Оранжевая революция заставила россиян менять тактику, однако не лишила заинтересованности в обеспечении результата выборов в свою пользу. В 2014 году Россия делала ставку на дезинтеграцию Украины путем ограниченных боевых действий, однако не сумела достичь успеха. Более того – проведение выборов президента и парламента в 2014 году и выборов в местные органы власти в 2015-м разрушили миф о «киевской хунте», который российская пропаганда продвигала в мировых медиа. Мы должны понимать: в нынешней ситуации для России вмешиваться в ход выборов дешевле и безопаснее, чем инициировать активизацию боевых действий в любой точке Донбасса. Бои под Иловайском и Дебальцево привели к потерям не только среди украинских военных, много убитых и раненых было среди граждан России, власти которой пришлось закрывать рты своим гражданам. Лишний раз рисковать в нынешних условиях в Кремле не станут, ведь постоянно мониторят внутриполитическую ситуацию в Украине. Ставка на гибридных коллаборантов привычна для российского руководства, поэтому ее будут использовать в 2019 году с максимальной интенсивностью. Главную ставку в Кремле будут делать на продвижение лозунга «Мир любой ценой», правда, саму цену при этом называть не будут. Стремление вернуть оккупированный Донбасс на условиях Кремля и «закрыть вопрос» Крыма — не секрет для любого, кто наблюдает за событиями в Украине в течение последних лет. Будем откровенны: украинское общество устало от войны, часть наших граждан остается дезориентированной, многие из них легко становятся жертвами вражеской пропаганды. Поэтому российская пропаганда через различные каналы, в первую очередь, социальные сети будет делать предложения, от которых рядовым гражданам будет сложно отказаться. Кандидатам в президенты Украины Кремль готов предложить своеобразное «бюро добрых услуг». В обмен на публичные сомнения в целесообразности восстановления суверенитета над оккупированными территориями и осуществления европейской и евроатлантической интеграции будут оказывать организационную и медийную помощь, кое-кому могут и деньжат подкинуть, ведь выборы – дело с большими затратами. Россия объективно заинтересована в расширении списка «претендентов на булаву», ведь таким образом возрастает ее пространство для маневра. Кибератаки на ЦИК – дело прогнозируемое, и для Украины вопрос чести дать им достойный ответ. Здесь можно рассчитывать на помощь западных партнеров. Куда сложнее предупредить провокации в день голосования, которые будут направлены на дискредитацию выборов как таковых и формирование — прежде всего, за границей — образа Украины как «неполноценного государства». Очевидно, будет наблюдаться немало резонансных заявлений и обвинений — прежде всего, в адрес действующей власти, ведь Украина находится в условиях серьезной десакрализации властных институтов. Максимальное использование избирательной кампании для расшатывания ситуации в Украине – вот очевидная и прогнозируемая задача Кремля. Несмотря на серьезность угрозы, хочу отметить, что шансов на приход пророссийского президента или разворот Украины в сторону России сегодня нет. Слишком ощутимо болезненными являются последствия гибридной войны с РФ, которая продолжается уже почти пять лет. Хотя украинское общество остается в значительной степени консервативным, в нем достаточно неравнодушных граждан, способных повлиять на ситуацию. С момента последних общенациональных выборов в Украине ситуация внутри государства существенно изменилась, и это стоит понимать прежде всего кандидатам в президенты. Прозрачные и демократические выборы должны стать элементом национальных интересов Украины, а их защита от посягательств Кремля и его прихвостней – консолидирующим здоровые политические силы элементом. Обществу нельзя позволить забыть о значении демократических ценностей для поступательного развития Украины. И уже по итогам президентской кампании Верховная Рада должна попытаться обезопасить осенние парламентские выборы от несанкционированного вмешательства с востока, ведь в парламентско-президентской республике такой вариант может сыграть на руку агрессору.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, ЦИК, кибератака, выборы президента, Верховная Рада, потери
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог
- Россия отвоевались в Сирии. Украина - следующая
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности
- Взрывной доклад: как Россия спускалась в ад
- Письмо дончанина в Россию: "Исчезла навсегда страна-освободитель. Теперь вы - оккупанты и каратели"
- «Когда комментарии не нужны»: в ОРЛО выпустили туалетную бумагу под названием «# Донбасснаш»22:31
- 150 уничтоженных и раненых: офицер ВСУ назвал потери боевиков за январь-201921:32
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери20:58
- В Донецке трамвай развернуло поперек дороги19:37
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска19:07
- Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения17:50
- У Маріуполі назвали причини поганої екології: Зв'язок влади з "Метінвестом", низькі штрафи та млява соціальна активність16:52
- Потери Украины: появились имена погибших в январе бойцов ВСУ16:29
- Жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество, – ООН14:32
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж14:14
- «Когда комментарии не нужны»: в ОРЛО выпустили туалетную бумагу под названием «# Донбасснаш»22:31
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- 150 уничтоженных и раненых: офицер ВСУ назвал потери боевиков за январь-201921:32
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери20:58
- Дождь и +14: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на начало недели20:29
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни20:03
- В Донецке трамвай развернуло поперек дороги19:37
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска19:07
- Россия пригрозила Западу оружием судного дня. ВИДЕО18:41
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы16:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе