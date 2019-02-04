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Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник
Американские ученые из Стэнфордского университета доказали, что обида провоцирует многие болезни, причем не только душевные, но и физические. Был проведен опыт, 90% участников которого, долгое время не прощавшие своих обидчиков, наконец-то простили их, и у всех этих людей постепенно начало улучшаться самочувствие. Пропали головные боли и боли в спине, нормализовался сон и восстановилось душевное равновесие. Это достаточно веский повод, чтобы простить обидчиков и «отпустить» свою обиду, не так ли?
1. Обиды легко удаляются выплакиванием. Пока обида свежа — плачьте! Не сдерживайте слез, ваше здоровье дороже гордости. (В принципе, конечно, некоторые выберут гордость и доведут себя до инсульта — и так бывает).
2. «Подушка для битья». Спать на ней нельзя никому — ни вам, ни кому другому. Подушку эту положено бить. Лупите по ней изо всех сил, так, как бы вы хотели побить обидчика! Выплесните всю негативную энергию, выскажите подушке все, что хотели бы высказать обидчику. Помните — невозможно простить, сдерживая негативную энергию обиды в себе!
3. Выговаривания на воду. Сядьте на берегу реки и расскажите речке всю свою боль и печаль. Смотрите туда, куда утекает вода и рассказывайте, как вам больно и обидно, как вы страдаете.
Поверьте — река унесет много ваших обид, это проверенное средство. Если реки нет поблизости — можно открыть кран в ванной и — вперед.
4. Криком. Пойдите в совершенно пустое место и если ваша обида превратилась в злость — выкричите эту злость, орите изо всей мочи! Материтесь, кричите неприличные слова, все, что приходит на язык, ничего не сдерживайте и не контролируйте. Вложите в крик всю негативную скопившуюся энергию.
Я знаю людей, которые орут дома, в ванной, покуда нет никого дома. Не обращая внимания на то, что могут услышать соседи — ну так здоровье то дороже гонора?
5. Выписываем обиду. Сядем и возьмем лист бумаги и ручку. Писать ТОЛЬКО от руки! Пишем число, месяц, год, время. И начинаем писать все, что накипело на сердце, что тревожит и не дает покоя. Заканчиваем, когда закончится листок с двух сторон. Другой лист не берем! Это очень важно — в выписывании важна мера. Пишете в конце — заканчиваю, снова время указываете — обязательно. Перечитываете все, что написали. Могут быть очень неприятные ощущения — это нормально.
Затем сжигаете листок, следя, как он сгорает, как сворачивается бумага, как тают строчки в огне. Так сгорает ваша боль и обида.
6. Самое эффективное и экологичное правило растворения обид — осознанное восприятие. Ущущаем в теле, где находится обида, как она выглядит, фиксируем в сознании. Мысленно произносим: «Я тебя вижу, ты относительно меня.» С этими словами «выводим» ее из тела и спрашиваем: «Чему ты пришла меня научить?».
Результат может быть ошеломляющим! За несколько минут не только можно растворить обиду, но и понять великий смысл Жизни, направляющий нас к лучшему.
Источник: varenie.life
Теги: Донбасс, психология, советы, обида
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