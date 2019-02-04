Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов

04.02.2019 10:02

Врачи призывают молодежь включать в рацион молочные продукты.



Ученые из Великобритании провели исследование, в ходе которого выяснили: за последние 20 лет количество потребляемого коровьего молока людьми в возрасте от 18 до 35 лет сократилось на 30 процентов. Вместо него используются аналоги растительного происхождения, а именно: соевое, миндальное и кокосовое молоко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на yellmed.



По результатам исследования, у этой категории граждан наблюдается недостаток витамина D, из-за чего плохо усваивается кальций. В 73 процентах случаев это приводит к остеопорозу - повышенной хрупкости костей и частым переломам.



Врачи призывают молодежь включать в рацион молочные продукты животного происхождения: коровье и козье молоко. Если этого не делать, то через несколько поколений, полагают исследователи, для людей ломкость костей будет такой же привычной, как, например, насморк.



К тому же, это может привести к нарушению обменных процессов, лишнему весу и снижению иммунитета.