Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака

05.02.2019 19:30

Далеко не все люди, окружающие вас, готовы искренне порадоваться вашим успехам и достижениям. Некоторые буквально не могут прожить и дня, чтобы не упрекнуть судьбу: "Вот бы мне такую машину / мужа / дом, как у подруги".

Ответы, почему тот или другой человек не радуется вашим успехам, а становится мрачнее тучи, можно поискать, в том числе, и в персональном гороскопе. Согласно этой информации, при некоторых стоит держать рот на замке. from-ua предлагает читателю узнать больше о трех знаках Зодиака, которым чаще всего приписывают зависть, скрытую злобу и неискренность.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы обожают обладать красивыми и дорогими вещами, поэтому нередко испытывают далеко не самые хорошие чувства, когда обнаруживают у других то, что хотели бы иметь сами. При этом зависть иногда выступает для Близнецов хорошим мотиватором - они становятся активными и более решительными.

ДЕВА

Девы - большие любители преждевременных выводов, из-за этого представители этого знака Зодиака склонны завидовать тем, у кого (как им кажется) есть все. Девы нередко находят причины осуждать тех, кто добился большего, хотя сами они никогда не признаются себе в этом, что тоже является результатом их зависти. Обычно Девы мыслят так: "Почему я вкалываю, а живу хуже, чем моя соседка, которая просто удачно вышла замуж?" Часто подобные суждения беспочвенны.

ТЕЛЕЦ

Тельцы - они от природы двуличны, а потому часто испытывают зависть и скрытность. Нередко представители этого знака поверхностны и неискренние в своих эмоциях, словах, делиться секретами с ними не спешите. Порой любые успехи, даже самых близких, заставляют их не радоваться, а злиться. Причина такой реакции иногда кроется в том, что чужие достижения лишний раз напоминают Тельцам об их неповоротливости, нежелании лишний раз потрудиться ради собственных же успехов.