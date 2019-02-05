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Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака
Далеко не все люди, окружающие вас, готовы искренне порадоваться вашим успехам и достижениям. Некоторые буквально не могут прожить и дня, чтобы не упрекнуть судьбу: "Вот бы мне такую машину / мужа / дом, как у подруги".
Ответы, почему тот или другой человек не радуется вашим успехам, а становится мрачнее тучи, можно поискать, в том числе, и в персональном гороскопе. Согласно этой информации, при некоторых стоит держать рот на замке. from-ua предлагает читателю узнать больше о трех знаках Зодиака, которым чаще всего приписывают зависть, скрытую злобу и неискренность.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы обожают обладать красивыми и дорогими вещами, поэтому нередко испытывают далеко не самые хорошие чувства, когда обнаруживают у других то, что хотели бы иметь сами. При этом зависть иногда выступает для Близнецов хорошим мотиватором - они становятся активными и более решительными.
ДЕВА
Девы - большие любители преждевременных выводов, из-за этого представители этого знака Зодиака склонны завидовать тем, у кого (как им кажется) есть все. Девы нередко находят причины осуждать тех, кто добился большего, хотя сами они никогда не признаются себе в этом, что тоже является результатом их зависти. Обычно Девы мыслят так: "Почему я вкалываю, а живу хуже, чем моя соседка, которая просто удачно вышла замуж?" Часто подобные суждения беспочвенны.
ТЕЛЕЦ
Тельцы - они от природы двуличны, а потому часто испытывают зависть и скрытность. Нередко представители этого знака поверхностны и неискренние в своих эмоциях, словах, делиться секретами с ними не спешите. Порой любые успехи, даже самых близких, заставляют их не радоваться, а злиться. Причина такой реакции иногда кроется в том, что чужие достижения лишний раз напоминают Тельцам об их неповоротливости, нежелании лишний раз потрудиться ради собственных же успехов.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, зависть
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