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Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие
Продолжительное время ученый Роберт Ланца изучал загробную человеческую жизнь. Он хотел выяснить, действительно ли физическая смерть – это окончательный конец существования в принципе. Наконец-то ученый современности представил первые свои выводы, в которых четко указал, что сознание людей после смерти «оседает» в параллельных мирах.
Роберт Ланца – профессор Университета Уэйка Фореста, он является специалистом в регенеративной медицине организации Advanced Cell Technology. Сперва он детально изучал строение стволовых клеток, благодаря которым удалось клонировать исчезающих животных.
Через время ученый увлекся физическими науками, на основе которых в итоге возникла теория биоцентризма. Она гласит, что смерти нет. Смерть – это иллюзия, в рамках которой люди отождествляют своё существование с физическим телом. Все почему-то уверены, что после потери своего тела человек тоже умирает.
В реальности сознание способно существовать и без тела. Данная теория полностью подчиняется законам квантовой механики: мельчайшая частица может оказаться в любом месте, а события могут протекать по бесчисленному множеству вариантов.
В космосе, уверен Ланца, имеется большое количество вселенных. Если в одной вселенной организм погиб, то в другой продолжил жить. Данный процесс «обмена» бесконечен. Эта теория, к слову, исключает существование рая или ада.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, смерть, открытие, ученый
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- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
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