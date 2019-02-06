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Названы проверенные народные средства от перхоти
Начинать борьбу с перхотью желательно с посещения врача-трихолога.
Перхоть - это проблема на волосах, которая вызывает у нас дискомфорт и может даже изолировать нас от других.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.
Она появляется по бесчисленным причинам - сухость и раздражение кожи головы, проблемы с кожей, грибковая инфекция, использование неподходящего шампуня для волос и многое другое. Если мы не найдем первопричину, от нее будет трудно избавиться.
В косметической промышленности существует множество шампуней против перхоти, некоторые из которых эффективны, но только в определенных случаях. Другие могут еще больше ухудшить наше состояние из-за некоторых его компонентов, которые чаще всего раздражают кожу головы.
Если проблема с перхотью не является серьезной, мы можем сначала проверить некоторые домашние средства, которые очень эффективны.
Яблочный уксус
Различные грибковые инфекции и бактерии могут размножаться на коже головы. В этом случае нам нужно что-то, чтобы улучшить pH кожи головы. Здесь на помощь придет кислотность яблочного уксуса. Для этого мы должны смешать 2-3 столовые ложки уксуса с двойным количеством воды, а затем хорошо смазать кожу головы. Через 15 минут хорошо смыть и высушить волосы. Это действие можно повторять два раза в неделю для достижения желаемого результата.
Кокосовое масло
Это невероятный органический продукт, который увлажняет и питает кожу головы. Примерно за час до душа мы можем смазать кожу головы и волосы кокосовым маслом, которое является мощным антиоксидантом. После нескольких повторений кожа и волосы становятся более здоровыми, они пахнут приятнее и уменьшается количество перхоти.
Аспирин
Многие шампуни против перхоти содержат активный ингредиент салициловую кислоту, которая также есть в обычном аспирине. Если вы не можете позволить себе более дорогую косметику, препарат является хорошей альтернативой. Вам просто нужно взбить два аспирина в мелкий порошок и смешать их с небольшим количеством шампуня. Смесь размазывается по волосам и примерно через 10 минут ее можно смыть.
Алоэ вера
Дерматологи рекомендуют использовать алоэ вера в уходе за волосами и кожей, особенно в качестве альтернативного способа в борьбе с раздражающей перхотью. Кроме того, алоэ вера оказывает положительное влияние на раздраженную кожу головы. Хорошо помассировать кожу головы гелем из ценного растения, дать постоять 15 минут, а затем смыть теплой водой.
Оливковое масло
Сухую и красную кожу головы, которая предрасполагает к перхоти, можно подлечить несколькими каплями оливкового масла. Для лучшего эффекта хорошо намазать кожу головы маслом и оставить на ночь.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, перхоть
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