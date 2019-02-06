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Толкование примет: почему беременным нельзя стричься
В волосах заключена энергия, способная помочь в трудную минуту и даже уберечь от неприятностей. В связи с этим существует множество примет, связанных со стрижкой волос. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают разобраться, опасно ли на самом деле стричь волосы дамам в положении.
Самой главной причиной запрета на стрижку волос является возможная угроза невынашивания ребенка в утробе. Волосы беременной женщины становятся ее оберегом и защитой, которая помогает избежать любого дурного влияния как на будущую мать, так и на младенца. Кроме того, волосы способны накапливать энергию и передавать ее, поэтому укорачивание локонов может спровоцировать снижение защитного энергетического поля, что чревато массой неприятностей: болезнями, сглазом, порчей.
По примете, длина волос женщины говорит о ее плодовитости, и чем ниже коса, тем больше детей она подарит своему мужу. Наши предки гордились длинными волосами и старались сохранить их, укрепляя с помощью проверенных народных способов.
Еще она примета говорит, что волосы женщины неразрывно связаны со здоровьем ребенка в утробе. Через них младенец получает силы извне, развиваясь и становясь неуязвимым для болезней. Стрижка волос разрывает эту связь, что может привести к проблемам во время беременности.
Народное поверье гласит, что беременная женщина, обрезавшая волосы, укорачивает жизнь своему ребенку после рождения. Считается, что чем короче стрижка, тем меньше времени ребенку отведено под солнцем.
Есть и такое толкование: женщина, обрезавшая волосы во время беременности, может родить неполноценного младенца. Наши предки говорили, что таким образом женщина «укорачивает ум» своему малышу.
Считается, что обрезание волос для беременной женщины чревато проблемами во время родов и невынашиванием на поздних сроках. По поверью, чем короче женщина стрижет волосы, тем больше болезней будет у ее ребенка.
Теги: Донбасс, беременность, приметы, стрижка
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