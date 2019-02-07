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Что будет, если не носить шапку зимой
Один из главных мифов, связанных с обязательным укрытием головы в холодную пору, говорит, что большая часть тепла теряется через голову. Мол, если ходить без шапки, то на 70% у человека увеличивается опасность замерзнуть. Ученые говорят, что это не совсем так. Количество потерянного тепла тела, утверждают они, зависит от того, какой участок по величине подвергается охлаждению и при какой температуре. Соответственно, если ходить с неприкрытой головой в -1°C, будет теряться примерно 7-10% от общего количества тепла, а если температура снижается до -5-6°C и дальше, конечно, стоит задуматься о головном уборе.
От чего защищает головной убор?
Во-первых, когда на улице низкая температура и ветрено, а вы подвергаете голову охлаждению, – сужаются сосуды, ухудшается кровообращение и вам становится холодно в принципе, появляется дрожь во всем теле. Голова является своеобразной крышкой сосуда – вашего тела. Если вы его открываете, начинают мерзнуть и руки, и ноги, несмотря на то, что они ответственно утеплены.
Во-вторых, когда голова зимой без шапки находится в холоде, мерзнет не только она, но и ее части. Уши, например, ужасно боятся мороза и ветра, и у вас появляются все шансы подхватить отит. А также все простудные заболевания – ринит, гайморит, ангину. Связано это еще и с тем, что из-за охлаждения иммунитет снижается (а точнее количество интерферонов – белки, которые борются с вирусами), и как следствие к вам проще липнут всяческие микробы, вирусы и бактерии. Повышается вероятность серьезно заболеть.
Проблемы с сосудами и лицом
На сильном морозе в мозг поступает большее количество крови, чем обычно. Именно потому вы можете почувствовать в первые минуты пребывания на холоде судорожные боли. Они могут сопровождать вас и дальше (из-за повреждения сосудов), независимо от места нахождения.
А лицо может пострадать таким образом: из-за переохлаждения случается невралгия тройничного и лицевого нерва. Вследствие этой болезни есть вероятность, что схватит паралич, и половина лица будет перекошена. Поэтому обязательно обратитесь к врачу, если часто ощущаете сильную стреляющую боль на морозе.
Проблемы с волосами
Ко всему прочему, у вас могут появиться проблемы с волосами. Да, многие боятся испортить уложенную прическу. Но также многие не знают, какой опасности они подвергают свою шевелюру зимой без шапки. Обращаем внимание, это касается и мужчин, и женщин, так как оба пола не хотят потерять волосы раньше срока (да и вообще не хотят!). Из-за переохлаждения, как мы не один раз повторяли в тексте, в первую очередь ухудшается циркуляция крови и сужаются сосуды. И можно заметить, что от этого зависит очень многое в организме человека. И даже густота прически. Снижается питание волосяных луковиц, они расслабляются, и волосы позволяют себе покидать привычное место. А также на морозе волосы пересушиваются и становятся тусклыми. Именно потому лучше примять их под шапкой, чем испортить или вовсе потерять. Дороже будет восстанавливать.
2 болезни, появление которых не совсем связано с шапкой:
Грипп
В холодную погоду люди часто болеют, появляется ежегодная эпидемия гриппа. Но это случается не из-за повального игнорирования шапок. А из-за того, что влажность воздуха понижается и начинают распространяться инфекции. Убережет от гриппа вовремя сделанная прививка и укрепление иммунитета. Но это не значит, что можно ходить зимой без шапки.
Менингит
Об этой болезни, наверное, слышали все те, кого пугали, что без шапки на морозе можно умереть. Эту опасную и на самом деле тяжелую болезнь вызывают вирусы и бактерии, которые, к сожалению, могут попасть к нам намного проще — через нос или рот. Так что шапка тут бессильна. Надежнее будет, если у вас ослабленный иммунитет и вы находитесь в большом скоплении людей, носить специальную повязку на лице и чаще мыть руки. А также можно сделать прививки от коварных и трудноизлечимых болезней. Например, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, кори и т.д.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, зима, шапка
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