Учёные назвали самые опасные виды алкоголя

08.02.2019 08:20

Учёные определили, какие алкогольные напитки наносят больше всего вреда организму человека. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Hronika.info.



По словам специалистов, алкоголь уже достаточно давно признан одним из мощнейших веществ, способных вызвать зависимость. Он находится на втором месте в рейтинге далеко не самых полезных субстанций. Обогнать алкоголь смогли только тяжёлые наркотики. При этом от употребления алкогольных напитков умирают гораздо чаще, чем от наркотических средств. Ежегодно из жизни уходят 3,5 миллиона жителей всего мира, которые пристрастились к алкоголю. Чтобы зависимость сформировалась и укрепилась, необходимо наличие всего двух факторов. Речь идёт о высоком уровне частоты употребления алкоголя и наследственности.



Исследования показали, что вкус алкогольных напитков провоцирует выброс в мозге человека веществ, отвечающих за удовольствие. Это и вызывает привыкание. Как отметили специалисты, наибольшую опасность для людей несёт употребление алкогольных энергетиков, в состав которых входит кофеин. Они действуют на мозг человека, как и наркотики.