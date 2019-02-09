Стало известно, как гарантированно избежать похмелья

09.02.2019 15:03

Появление похмелья на утро после употребления алкоголя не зависит ни от крепости, ни от смешивания напитков.

К такому выводу пришли исследователи, которые провели эксперимент с 90 добровольцами, пишет AJKN.

Всех их разделили на три группы: первые пили вино, а потом пиво, вторые пиво, а потом вино, а третьи пили или то, или то.

"Мы надеялись таким образом помочь людям избежать страданий после долгих ночных посиделок", – пояснил один из ученых.

Результаты опроса показали, что степень похмелья зависит только от степени опьянения, а не от смешивания или очередности напитков. Чем пьянее себя чувствовал человек, тем сильнее ему нездоровилось на следующий день.