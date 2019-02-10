Невероятно полезные продукты, которые многие избегают

10.02.2019 18:20

Эксперт в области питания и автор книг, посвященных этому важнейшему вопросу, Джони Боуден составил список здоровых продуктов, которые люди должны употреблять в пищу, но почему-то не делают этого. Эти продукты легко доступны, и они обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто хочет оставаться здоровым, а значит - красивым, передает Хроника.инфо.

1. Свекла. Доктор Боуден уверен, что свекла - прекрасный источник фолиевой кислоты, естественных красных пигментов, которые помогают бороться с раком. Уптреблять свежей или в салате. Подвергнутая термообработке, свекла теряет свойства мощного антиоксиданта.

2. Капуста. Богата питательными веществами, такими как сульфорафан, усилитель действия противораковых энзимов. Употреблять в салатах, супах, гарнирах и непременно - в качестве хрустящего дополнения к бургерам и сандвичам.

3. Мангольд, или листовая свекла Этот овощ, богатый каротиноидами, сохранит здоровье ваших глаз. Употреблять измельченной и заправленной оливковым маслом.

4. Корица. Ваш помощник в борьбе с колебаниями сахара в крови, а также уровня холестерина. Добавлять в кофе или овсяные хлопья

5. Гранатовый сок. Снижает кровяное давление, богат антиоксидантами. Просто пейте!

6. Чернослив. Отличный антиоксидант. Добавляйте его в мясные блюда.

7. Тыквенные семечки. Это самая питательная часть тыквы. Кроме того, содержит магний. Приготовить в качестве лакомства, поджарив на сковороде, или покрошить в салат.

8. Сардины. Доктор Боуден называет их «здоровой едой в банке». Сардины богаты омега-3 кислотами и кальцием. Также содержат железо, магний, фосфор, калий, цинк, медь и марганец. Сардины хорошо добавлять в салат, а также готовить с ними тосты. Кроме того, если к ним добавить мелко нашинкованный лук и дижонскую горчицу, то получится отличная «рыбная паста».

9. Имбирь, «Царь всех приправ». Обладает сильными противовоспалительными свойствами. Добавляйте в омлет или к овощным блюдам.

10. Замороженные ягоды черники. Черника не теряет своих свойств даже и при заморозке, и доступна круглый год. Согласно исследованиям, регулярное употребление этой ягоды способно улучшить память и зрение.