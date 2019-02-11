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Действительно ли пицца полезна для здоровья?

11.02.2019 17:15
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Действительно ли пицца полезна для здоровья?

Диетологи рассказали о полезных свойствах пиццы.

Даже не смотря на то, что пицца достаточно сытная и калорийная, профессиональные диетологи не против ее употребления. Однако, не каждая пицца одинакова полезна для организма.

Начать можно с того, что для его приготовления основы пиццы – теста – используются натуральные продукты: мука, оливковое масло, дрожжи, вода и соль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Также в составе пиццы присутствует томатный соус, которым покрывается раскатанное сырое тесто, - тоже вполне полезный продукт.

Входящий в состав томатов ликопен, являет собой мощный антиоксидант, который помогает понизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Наконец, классическая начинка для пиццы - сыр моцарелла, мясо, морепродукты, зелень и овощи. Все продукты при правильном употреблении сугубо полезны для здоровья.

Диетолог Елена Соломатина считает, что приготовленная должным образом пицца в большей степени полезна, а не вредна для организма.

«В здоровом питании самое главное - это сбалансированное поступление различных веществ в организм. Пицца может быть очень хорошей комбинацией полезных продуктов - свежих овощей, морепродуктов, оливкового масла и других», - пояснила свою мысль диетолог.

Специалист подчеркнула, что полезность пиццы связана с умеренностью в ее употреблении: важно не переедать. Кроме того, следует воздерживаться от употребления пиццы, в которой содержится много бекона, салями и копченых ингредиентов.

По данным исследования, проведенного учеными Института фармацевтических исследований Марио Негри в Милане, употребление пиццы может быть полезным в качестве профилактики опухолей кишечника и болезней сердца.

В составе такой пиццы должно быть много много томатов, оливок, брокколи, оливкового масла, а также должны содержаться чеснок и перец чили.



Теги: Донбасс, здоровье, пицца, польза
 
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