Врачи объяснили, как зеленый чай может повлиять на почки

11.02.2019 22:15

Зеленый чай может вредить печени и почкам, сообщают эксперты.



Употребление зеленого чая напиток может вредить организму, поскольку соединения, входящие в состав напитка, способны оказывать разрушительное действие на почки и печень.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realmir.



С мнением о том, что зеленый чай может вредить печени и почкам, выступил доктор Герберт Бонковски из US National Institutes of Health, давно занимающийся исследованиями проблемы повреждений печени.



По словам специалиста, зеленый чай ни в коем случае нельзя считать вредным напитком - польза некоторых его компонентов подтверждена целым рядом научных исследований. Однако ученый настаивает: у некоторых людей антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в зеленом чае, может провоцировать развитие процессов, ведущих к дисфункции печени и почек.



«Некоторые люди более чувствительны к этому соединению зеленого чая, чем другие, а потому оно влияет на их органы негативно», - отметил Бонковски.



По словам эксперта, в научной литературе на сегодняшний день описано уже более 80 случаев тяжелых повреждений печени, вызванных приемом пациентами экстракта зеленого чая. В группу риска, отметил ученый, входят прежде всего те, кто пьет много зеленого чая и в особенности натощак. При употреблении зеленого чая на пустой желудок, вещества напитка усваиваются организмом гораздо интенсивнее и их действие может быть более сильным.



«Опасна доза, превышающая 800 мг эпигаллокатехина-3-галлата в день», - пояснил ученый.