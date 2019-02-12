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Приметы на 12 февраля: что категорически нельзя делать в Васильев день
12 февраля отмечается - Васильев день. Согласно народным поверьям, в этот день звери в лесу празднуют свои свадьбы. Они дерутся друг с другом, а тот, кто победит, становится женихом и может жениться на избраннице из стаи. Поэтому ходить в лес в этот день считалось чрезвычайно опасным занятием, пишут Подробности.
Кроме того, 12 февраля верующим дозволялось вкушать мясо. Вот и подавали хозяйки на стол вкусные блюда из дикой птицы и зверя. Готовили дичь с особым изыском: ее подавали на стол целой, красиво украшали, а также фаршировали различными начинками. Естественно, на охоту народ ходил заранее, полагая, что в Васильев день этого делать не стоит.
Приметы на 12 февраля
Нельзя прясть пряжу, стирать и вязать в этот день - плохая примета.
Сильный ветер - весна, лето и осень будут дождливыми.
Снег падает с неба крупными хлопьями - к скорому теплу.
Дикие животные приходят в деревню, забираются в сады и огороды - к сильной стуже.
Полевые мыши бегают по снегу - к теплу.
Луна красная - будет сильный ветер.
Иней на деревьях - к оттепели.
Дует северный ветер, но небо остается ясным - к сильному морозу.
Солнце время от времени прячется за тучами - к снежной буре.
До Васильева дня те, кто в ссоре, обязательно должны помириться, иначе весь год придется враждовать.
Вокруг солнца круги - к урожайному году.
Волки воют - к сильным холодам.
Мужчинам полагается в этот день работать во дворе - дело пойдет споро и удачно.
12 февраля можно было смело строить любые планы - они должны сбыться в скором времени!
Нельзя было в этот день злиться и ревновать - не к добру.
Если выставишь за дверь старую обувь - убережешь всю семью от ссор и разногласий.
Если в этот день на свет появился ребенок, он будет хорошо понимать птиц и зверей.
Теги: Донбасс, праздник, приметы
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