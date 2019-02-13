Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»

13.02.2019 18:10

«Самопомич» партией назвать очень сложно, потому что по всем признакам – это настоящая секта, члены которой потеряли здравый смысл и всякую связь с реальностью. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

Он отмечает, вся эта шизофрения, которая ранее циркулировала внутри этой парторганизации теперь полезла наружу. Люди, не стесняясь заявляют, что их благословил Всевышний на победу. Вождь секты, не стесняясь, в рекламном ролике рассказывает как надо ремонтировать дороги и как бы он хотел, чтобы везде было так как во Львове, но любого туриста во Львове встречает катакомбы железнодорожного вокзала с грязным привокзальным рынком и его окрестностями и еще хуже автобусный вокзал. О том, что было с вывозом мусора во Львове знают даже далеко за пределами Украины.

Блогер пишет, что он бы и не обратил внимания на «Самопомич», если бы не две вещи: эти больные люди хотят управлять страной, хотя многие из них должны принимать лекарства в стационаре. Они порочат культурную столицу Украины, издеваются над львовянами, рассказывая о том, что Садовый сделал нам здесь почти Америку. Блогер пишет, что он помнит, как после Майдана много адекватных жителей Донбасса извинялись перед украинцами за Януковича, теперь он, как львовянин, считает своим долгом извиниться перед украинцами за то, что Львов породил секту с названием «Самопомич».