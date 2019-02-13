Все рубрики раздела
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?
Эксперты настоятельно призывают людей выключать мобильники и планшеты задолго до отхода ко сну, сообщает avdeevka.city.
Ученые отмечают, что когда мы не сидим перед телевизором или компьютером, то часто проводим длительное время за смартфонами и планшетами. При этом нередко это происходит после того, как заходит солнце и исчезает естественное освещение.
Специалисты утверждают, что выделяемый этими устройствами синий свет нарушает внутренние циркадные ритмы организма, что негативно влияет на качество сна.
Однако сейчас медики предупреждают, что синее свечение экранов смартфонов представляет опасность для кожи и зрения.
Ряд исследований по этому вопросу находится на ранней стадии, но уже сейчас эксперты настоятельно призывают людей выключать мобильники и планшеты задолго до отхода ко сну.
Синий свет входит в цветовой спектр, который формируется из смешения красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, индиго и фиолетового цветов. От синего к фиолетовому наблюдается самая короткая длина волны спектра, а чем короче эта волна, тем выше уровень энергии. Ещё в прошлом году американские ученые опубликовали исследование, которое показало, что синий свет может нанести вред зрению и ускорить развитие слепоты.
Ученые из Уиверситета Толедо выяснили, что продолжительное воздействие синего цвета активирует токсические молекулы в светочувствительных клетках глаза, уничтожая эти клетки. Данный процесс приводит к макулодистрофии - одной из самых распространенных причин потери зрения.
Также существуют доказательства и того, что кроме зрения, голубые экраны приводят к преждевременному старению и вредят нашей коже. К примеру, опытные дерматологи могут с легкостью распознать пациентов, которые "злоупотребляют" селфи, лишь изучив их кожу.
Теги: Донбасс, зрение, сон, кожа, смартфон
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом13:00
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- Трамп объявит чрезвычайное положение в США: официальное заявление12:00
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- С правом залога. Мангера арестовали в зале суда11:20
- Эксперт: вместе с ростом доходов в Украине стремительно растут расходы11:00
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ