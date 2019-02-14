Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Медики предупредили об опасности жвачки

14.02.2019 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики предупредили об опасности жвачки

В последнее время люди все больше страдают эрозией зубов. 

Жвачка, свежевыжатые соки и газировка могут быть очень опасны для зубов. Они вызывают болезнь, которая страшнее кариеса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Это явление, когда под действием пищевых кислот разрушается защитный слой эмали. Причина этому - бесконтрольное употребление кислых напитков, жвачек и конфет.

Минеральные компоненты эмали растворяются под воздействием газировок, свежевыжатых соков, кислых фруктов и красного вина.

Если вы все же не можете сократить все эти продукты в своем рационе, есть действенный способ, который поможет избежать эрозии зубов - пить все эти напитки через трубочку.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, жвачка, медицина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх