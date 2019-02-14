Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
Медики предупредили об опасности жвачки
14.02.2019 10:15
В последнее время люди все больше страдают эрозией зубов.
Жвачка, свежевыжатые соки и газировка могут быть очень опасны для зубов. Они вызывают болезнь, которая страшнее кариеса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Это явление, когда под действием пищевых кислот разрушается защитный слой эмали. Причина этому - бесконтрольное употребление кислых напитков, жвачек и конфет.
Минеральные компоненты эмали растворяются под воздействием газировок, свежевыжатых соков, кислых фруктов и красного вина.
Если вы все же не можете сократить все эти продукты в своем рационе, есть действенный способ, который поможет избежать эрозии зубов - пить все эти напитки через трубочку.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, жвачка, медицина
Читайте также:
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом13:00
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- Трамп объявит чрезвычайное положение в США: официальное заявление12:00
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- С правом залога. Мангера арестовали в зале суда11:20
- Эксперт: вместе с ростом доходов в Украине стремительно растут расходы11:00
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ