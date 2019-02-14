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Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках
Вряд ли кто-то из вас задумывался над тем, почему одни спят в носках, а другие - нет, однако ученые нашли научное объяснение и расставили все по полочкам.
Кое-кому спать в носках очень неудобно. Некоторым на утро приходится искать пару по всему постели. Все остальные просто не представляют свой сон без носков. Они считают, что в носках мягко и тепло.
Было доказано наукой, что люди, которые спят в носках, быстро засыпают ночью, качество сна у них намного лучше, чем у тех, кто спит без носков.
Нил Робинсон - эксперт по снам - объяснил, что когда ноги в тепле, то наши сосуды расширяются по всему телу. Это вызывает небольшое уменьшение температуры, которое вызывает чувство усталости и возможность подготовиться ко сну.
Однако ученые рекомендуют иметь отдельную пару носков специально для сна, и не советуют спать в паре, в которой вы ходили целый день. Они уверяют, что носки из шерсти идеальны, ведь они являются лучшим изолятором - ноги будут в тепле всю ночь. Шерсть также имеет антибактериальные свойства.
Для того, чтобы получить лучший результат, лучше надевать носки за час до сна.
Если же вы из категории людей, которые прекрасно засыпают без носков, то вам не нужно менять свои привычки.
Ученые также объяснили, почему кое-кто не любит спать в носках. По их мнению, это связано с хорошей циркуляцией крови, быстрее, чем у других, метаболизмом или более толстой кожей.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, носки
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