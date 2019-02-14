Все рубрики раздела
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота
Серьезная проблема в отношениях практически любой пары − разница между мужскими и женскими вкусами (своеобразное противостояние порно и романтики), передает Главред.
Такое сообщение было опубликовано в американском психологическом издании. По мнению специалистов, после того, как отношения длятся продолжительное время, романтика идет на спад семимильными темпами. Мужчины полагают, что им не стоит покупать цветы или радовать подарками партнерш, а женщины не видят смысла баловать партнеров щеголянием в сексуальном белье (в возбуждающей обстановке) – хватит и секса в спущенных трениках на старой кровати.
По словам психологов, чтобы поддерживать отношение на должном уровне, стоит выбираться на романтически свидания − в ресторан или кино, а также следить за своим внешним видом.
Кроме того, чтобы сексуальные флюиды между партнерами не испарились, нужны загадка, новизна и что-то неожиданное. Также важно сохранять некую дистанцию в отношениях – то бишь оберегать свои привычки/увлечения и тратить свободное время на хобби.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, психология, отношения
- Донбасская боль: смягчаем удары войны и политики по нашим душам
- Какую нить-оберег носить на запястье
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков
- 50-60% вероятности: страшный прогноз по Путину
- Пять способов закончить спор и не обидеть собеседника (ФОТО)
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу08:38
- Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города08:20
- В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом21:15
- Поселок еле жив: престарелые жители Гранитного едят один раз в несколько дней21:00
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей20:15
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Опрос: только 25% украинцев недовольны социально-экономическим курсом13:00
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- Трамп объявит чрезвычайное положение в США: официальное заявление12:00
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- С правом залога. Мангера арестовали в зале суда11:20
- Эксперт: вместе с ростом доходов в Украине стремительно растут расходы11:00
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- В Донецке на взятке задержали крупного «чиновника»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Войска РФ пытаются прорвать линию фронта на Донбассе, применяя мощный минометный огонь по позициям ВСУ