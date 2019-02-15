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Соцсети рушат отношения
Учёные установили, что чрезмерное использование социальных сетей может стать причиной расставания с любимым человеком. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Для установления данного факта учёные провели масштабное исследование. Участие в нём приняли 678 человек. Специалисты разделили их на две группы. Первая состояла из людей, которые уже длительное время имеют вторую половинку (330 человек). А вот в состав второй группы вошли добровольцы (248 человек), которые считают свои отношения лишь кратковременной интрижкой. Участников исследования попросили заполнить анкеты. Это помогло специалистам оценить, насколько добровольцы удовлетворены своими отношениями. Также путём опроса учёные выяснили, используют ли участники исследования социальные сети для поиска нового партнёра.
Как оказалось, у людей из обеих групп в соцсетях были друзья, которых они могли бы рассматривать в качестве второй половинки. Однако те, кто воспринимал свои отношения достаточно несерьёзно, чаще обзаводились такими потенциальными партнёрами. Это даёт понять, что социальные сети несут существенную угрозу для личной жизни представителей современного общества. Ведь чем дольше человек находится в социальных сетях, тем выше уровень вероятности того, что он найдёт себе любовника или любовницу.
Теги: Донбасс, отношения, ученые, соцсети
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