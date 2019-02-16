От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля

16.02.2019 10:42

Гороскоп на 16 февраля 2019 Овен

Ваша энергия положительно отразится на результатах работы и позволит добиться успехов во многих начинаниях. Планеты благосклонны к женщинам-Овнам. Мужчин-Овнов ждет известие, которое приведет к небольшим, но перспективным изменениям в личной жизни.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Телец

Пассивный, созерцательный день. Используйте благоприятный момент для обдумывания или решения отложенных дел. В личной жизни предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать. Все благополучно разрешится, если вы будете действовать по своему обыкновению обдуманно и осторожно.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Близнецы

Благоприятный день для обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Рак

Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы. Опасайтесь сплетен и клеветы. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Лев

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Вероятно, сегодня вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Сон свершится, если утром будет пасмурная погода.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Дева

Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Не исключено, что вы сможете реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Весы

Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако влияние планет обусловит проблемы со здоровьем или осложнения с ближним окружением. Любовь к успеху и высокие претензии к окружающим приведут к нервному срыву или к неконтролируемому всплеску эмоций. Постарайтесь избегать скопления людей и не посещайте общественных мест.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Скорпион

День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния – главное, не упустить свой шанс. Снов следует остерегаться, а увиденное держать в тайне.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Стрелец

Конфликтный фон предыдущих дней сгладится. Звезды возвращают вам свое благорасположение. Можете продолжать медленно, но верно закладывать фундамент будущих успехов. Этот день благоприятен для личных встреч, однако приверженность к иерархии и консерватизму в отношениях могут помешать установлению гармонии.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Козерог

День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает ваше обаяние, шарм. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут радость и уверенность в собственных силах. У вас свой стиль, свои представления о жизни – постарайтесь, чтобы партнер разделял ваши увлечения.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Водолей

Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений, которые могут создать фундамент для улучшения материального положения. Однако в сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки.

Гороскоп на 16 февраля 2019 Рыбы

Покровительство Меркурия может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, стремитесь вникнуть в сущьность вопроса. Ответственность и добросовестность будут способствовать всем вашим начинаниям. Вероятный совет или помощь друга окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Источник from-ua