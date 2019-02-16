Стало известно, какой продукт защитит от рака

16.02.2019 19:41

Зеленое яблоко стало символом нации, которая занимается своим здоровьем, разделяет общие ценности и не боится их отстаивать.

Об этом написала в своем посте на Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Хроника.инфо.

"Прошедшая неделя стала для нас хорошей тренировкой в борьбе за положительные изменения, мощным выбросом окситоцина и подарила нам новые символы здоровья. Зеленое яблоко стало символом нации, которое занимается своим здоровьем, разделяет общие ценности и не боится их отстаивать (...) Напоследок яблоки - полезная и удобная пища, когда следует ожидать решения суда", - пошутила Супрун, добавив слова благодарности всем, кто "были с нами в эти дни и ели зеленые яблоки".

По ее словам, яблоки (и не только зеленые) очень полезны, их надо есть каждый день:

- Яблоки содержат пектин - растворимую клетчатку. В одном яблоке среднего размера содержится пятая часть дневной нормы клетчатки. Бактерии, живущие в нашем кишечнике, образуют из клетчатки жирные кислоты с короткой цепью и незаменимые аминокислоты, которые нам необходимы.

- Что касается витамина C, то их в одном яблоке не так много - десятая часть дневной нормы. Но кто ж останавливается и съедает только одно яблоко.

- Яблочная яркая кожура - это источник флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантным действием. Исследования показали, что потребление яблок и других ярких продуктов на четверть снижает риск рака поджелудочной железы.

- Кроме этого метаанализ о потреблении яблок и риска различных видов рака показал, что яблоки помогают снизить риски рака легких, а также колоректального рака, молочной железы и желудочно-кишечного тракта.

- Полифенолы яблок также уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предупреждает колебания уровня сахара.

- Яблоки в рационе ежедневно уменьшают риски появления диабета II типа. В одном 9-летнем исследовании было обнаружено, что потребление одного или нескольких яблок в день уменьшало эти риски на 28%, по сравнению с людьми, которые не употребляли яблок вообще.

- Яблоки помогают беречь здоровье сердца и сосудов. К примеру, регулярное потребление свежих яблок способствует снижению уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности ( «плохого» холестерина), но не яблочного сока. В частности потребление яблок снижает риск инсульта.

- Яблоки предупреждают переедание и помогают держать в норме вес. Клетчатка в них сохраняет длительный эффект насыщения. В то же время исследователи обнаружили, что регулярное потребление богатых клетчаткой и с низким гликемическим индексом фруктов, особенно яблок, связано с меньшей долей увеличения веса с течением времени.

Чтобы яблоки были максимально полезными, пишет Ульяна Супрун, их надо есть в свежем виде, тщательно мыть, но лучше не чистить. Именно в кожуре много клетчатки и полифенолов. Вместе с тем не стоит бояться пестицидов - на яблоках уже не сами пестициды, а их остатки, потому что пестициды быстро разрушаются на солнце. Этого достаточно, чтобы уменьшить их количество.