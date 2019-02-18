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Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин
Долгий и здоровый сон называют лучшим врачом в мире. Хороший отдых способствует активной дневной жизни и расслаблению мышц. Именно во сне выделяется очень полезный гормон — мелатонин, который помогает бороться со старостью, пишет lifter.
Качественно выспавшись, вы восстановите физические силы, вернёте ясность мышления, улучшите внимание и память, получите отличное настроение, укрепите иммунитет.
Но самое важное — в какой позе спать. Учёные говорят, что полезнее всего спать на спине.
При сне на спине:
- укрепляется позвоночник;
- спадают отёки;
- разглаживаются морщины;
- расслабляются мышцы;
- пропадают изжога и отрыжка;
- не сдавливается грудь;
- не зажимаются нервные окончания.
Но как научиться спать на спине, если вы привыкли к другой позе?
Вот 5 шагов к достижению этой цели:
- Подберите правильный матрас.
Чтобы комфортно засыпать лёжа на спине, нужно подобрать удобный матрас, который поддержит тело и поясницу. Для этого в матрас вставлены спирали и пружины. Чем больше спиралей, тем удобнее приспособление для отдыха.
Любой матрас наполняется специальным набивочным материалом, максимальная толщина которого может достигать 50 см. Выпускают матрасы со специальными чехлами для дополнительной поддержки тела. Главное, чтобы матрас не провисал.
- Подберите подушку под шею.
Чтобы спать на спине было удобно, важно правильно приподнять голову. Для свободного дыхания во время сна лучше приподнять голову на 8–12 см.
Можно воспользоваться двумя подушками или приобрести специальную ортопедическую подушку, подстраивающуюся под размер и форму головы. Мышцы шеи на ортопедической подушке останутся расслабленными и не будут напрягаться. Это поспособствует комфортному сну.
Очень удобны клиновидные ортопедические подушки.
- Подложите валик под колени или поясницу.
Если предыдущие шаги не сработали и вам всё ещё неудобно, подложите под колени валик. Это снизит нагрузку на позвоночник, так что тело не будет перекатываться на бок, стремясь облегчить давление.
Учтите, что валик или подушка должны быть относительно плоскими — у вас нет задачи поднять колени (и тем более поясницу) как можно выше.
- Раскиньте руки и ноги.
Никто не говорит, что спать на спине обязательно надо в позе солдатика! Лежать по стойке «смирно» вообще не очень полезно для мышц.
Расставьте ноги и руки в стороны — тем самым вы заодно распределите вес, ослабив давление на суставы.
- Крайняя мера: постройте крепость из подушек, чтобы напомнить своему телу про границы.
Обложитесь подушками со всех сторон! Это не только уютно, но и напомнит вашему спящему телу, что оно и так лежит в идеальной позе и перекатываться никуда не надо.
Не расстраивайтесь, если с первого раза не получится спать в строго правильной позе на спине. Вы обязательно одолеете эту высоту — будьте настойчивы!
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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