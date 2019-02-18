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Медики подсказали, как отличить грипп от простуды

18.02.2019 19:15
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Медики подсказали, как отличить грипп от простуды

Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%.

Сейчас «гуляют» грипп и ОРВИ, инфекции будут активны почти до середины весны. 

Врачи рассказали о том, как отличить грипп от простудного заболевания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Они напомнили, что при заболеваемости гриппом необходимо безотлагательно обращаться за помощью как можно раньше, последствия гриппа гораздо более опасны, чем последствия простуды.

Мышечная и суставная боль. Этот симптом - сигнал гриппа. Сначала начинают болеть мышцы шеи, спины, поясницы, рук и ног, затем возникает ломота в суставах. Порой боль очень сильная, изнурительная, до слез. Ее вызывает интоксикация вирусом, быстро размножающимся в организме.

Озноб. Для гриппа характерен симптом внезапного чувства холода и сильной лихорадки. Может развиться сильнейший озноб, при котором человека трясет. На этом фоне возникают и спазмы сосудов, в результате наблюдаются бледность, холодныйпот, конечности коченеют.

Боль в глазах и светобоязнь. Свет вызывает нехарактерное напряжение в глазах, они краснеют и слезятся, могут болеть. Данный симптом гриппа говорит о том, что патогенные вещества попали в кровоток и разносятся по организму.

Отсутствие насморка и боли в горле. Хотя при гриппе в первые дни заболевания возможна заложенность носа, выделений при этом практически не бывает. Если у человека с гриппом спустя некоторое время после заражения возникают насморк и боль в горле, это указывает на развитие бактериальных осложнений.

Быстрый рост температуры. При гриппе температура может повышаться стремительно, и если термометр показывает выше 38,5 градусов, - ее нужно сбивать. Температурная реакция – симптом борьбы организма с инфекцией. Когда она слишком высока, начинают гибнуть не только патогенные, но и иммунные клетки, а этого допускать нельзя.



Теги: Донбасс, простуда, грипп, ОРВИ
 
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