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Названы привычки, которые отнимают годы жизни

18.02.2019 22:47
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Названы привычки, которые отнимают годы жизни

Сведения они добывали из медицинских карт респондентов и в ходе личного разговора.

Ученые подсчитали, что здоровая пища и отсутствие вредных привычек продлевают жизнь человека в среднем на десять лет. Для того чтобы установить такую истину, ученые тщательно анализировали данные о последних тридцати годах жизни добровольцев. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Доказано, что те, кто вел здоровый образ жизни, доживали до 90 лет в среднем. Максимальная продолжительность жизни людей с нездоровыми привычками в среднем составляла 75 лет. К таким привычкам относится употребление вредной пищи, неактивный образ жизни, курение, употребление алкоголя.

Ученые также отметили, что отсутствие вредных привычек и вредного питания снижает риск возникновения рака более чем на 50%. А вероятность умереть от сердечных недугов у здоровых людей снижается в два раза.



Теги: Донбасс, здоровье, привычка
 
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