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В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия
Ученые осуществили эксперимент, в котором приняли участие 38 добровольцев.
Научные специалисты из Великобритании, представляющие Бирмингемский университет, нашли важные различия в мозгах «жаворонков» и «сов». Об этом сообщил журнал Sleep, опубликовавший результаты их исследования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Ученые осуществили эксперимент, в котором приняли участие 38 добровольцев - 16 человек вели образ жизни «жаворонков», 22 человека были «совами». Средний возраст участников составлял 22 года с небольшим плюсом.
В рамках эксперимента в промежутке между восемью утра и восемью часами вечера испытуемые проходили когнитивные тесты, при этом одновременно выполнялось МРТ-сканирование мозговой активности людей. Таким образом в мозгах «жаворонков» и «сов» были найдены определенные различия. Также выяснилось, что образ жизни «жаворонков» более благоприятен для здоровья человеческого головного мозга.
«В медиальной префронтальной коре и задней поясной извилине мозга «жаворонков» отмечалось большее количество нейронных связей, чем в мозге «сов» в любое время суток», - констатировали исследователи.
Ранее исследование, проводившееся корейскими учеными, продемонстрировало, что в функциях организма у «жаворонков» и «сов» имеются различия. В частности, было установлено, что у «жаворонков» в организме более низкий уровень липидов по сравнению с «совами», то есть, они более стройные.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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