Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака

19.02.2019 08:44

Астрологи назвали знаки Зодиака, из которых выходят плохие руководители. Они станут настоящим кошмаром для любого подчиненного.

Рак

Лидером этого рейтинга стал Рак. Управление бизнесом - чужая стихия для представителей этого знака Зодиака. Они все воспринимают очень близко к сердцу и расценивают как личную обиду все просчеты подчиненных. Мужчина-Рак может быть слишком понимающим начальником, но в стремлении войти в положение каждого он действует во вред компании. Женщины-Раки часто ведут себя, как маленькие дети: их поступки иррациональны, они крикливые и эгоистичны, теряются, когда нужно срочно принять важное решение.

Лев

Львы стремятся быть руководителями. Но типичный начальник-Лев словно сошел с карикатуры на офисного тирана: он обожает власть и нередко злоупотребляет ею. Едва достигнув руководящей должности, пусть даже под его началом окажется 1-2 сотрудника, он с вопиющей надменностью подчеркнет свое "доминирующее" положение.

Но еще хуже босс-Львица - ей нужно угождать, оказывать регулярные знаки внимания, говорить комплименты. Она не воспринимает никакой крыть и замечаний по работе, что также идет в ущерб компании.

При этом Львам обоих полов присущ порой весьма раздражающий перфекционизм.

Дева

Но перфекционизм Львов никоим образом нельзя сравнить с Девами, особенно сентябрьские. Среди них часто встречаются одержимые контролем всего и вся дотошные критики, которым не знакомо сочувствие. Это может быть хорошо для бизнеса, но, безусловно, плохо для сотрудников. Больной ребенок, 10-балльная пробка или поломанный замок в квартире в их понимании - пустые отговорки ненадежных бездельников, которые не понимают, что работа и дом - вещи строго разграничены. На похвалу Девы очень скупы, а вот любая ошибка вызовет у них бурю критики.

Скорпион

Когда начальником становится Скорпион, весь офис невольно учится "телепатии", ведь настроение всех подчиненных зависит от того, в каком настроении находится босс. Представители этого знака склонны к излишней мнительности, им кажется, что все вокруг плетут против них интриги, что доверять нельзя никому.

Начальник-Скорпион склонен выбирать себе любимца, как правило, противоположного пола. Рядом с таким человеком Скорпион будет сдерживать агрессию - до первого промаха, и тогда сполна отблагодарит за утрату доверия.

Однако в каждом есть потенциал хорошего руководителя, если следить за собой и найти креативные подходы к управлению.

Источник from-ua.