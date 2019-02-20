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Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах
В то время, как власти «закручивают гайки» по выплатам переселенцам, придумывая все новые препоны, а полиция заявляет о возможных махинациях на выборах с помощью внутренне перемещенных лиц, сами ВПЛ становятся жертвами мошенничеств, в том числе, со стороны чиновников.
В беседе с «Донецкими новостями» общественники выделили четыре категории афер, которые проворачивают на ВПЛ:
1. фальшивая регистрация человека в качестве ВПЛ;
2. физическая идентификация без присутствия физлица;
3. «распил» грантов, которые выделяются на переселенцев;
4. нецелевое использование средств, предназначенных на строительство, реконструкцию и пр. жилья для ВПЛ.
Сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», юрист Дмитрий Снегирев остановился на первых трех категориях.
«Касательно первой категории афер – показательный случай был в 2016 году, когда наша организация выявила в Харьковской области масштабную схему выплат виртуальным переселенцам. В Изюме по ул. Фрузе, 2 было официально зарегистрировано 3,5 тысячи ВПЛ. Они получали пенсии, соцвыплаты и т.д. Вот только физически такого дома не существовало, хотя в юридической базе он присутствовал. 17 июня 2016 года я от имени нашей организации обратился к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку и генпрокурору Украины Юрию Луценко с заявлением о необходимости проведения в Харьковской области проверок по выявлению незаконных схем социальных выплат почти 28 тысячам фиктивных переселенцев на сумму более одного миллиарда гривен в год», – рассказал Снегирев.
В итоге, по состоянию на май 2016 года на Харьковщине было зарегистрировано 191 тыс. ВПЛ (или 144,2 тыс. семей), после проверок их осталось 103 тысячи. В связи с неподтвержденным по факту местом жительства с учета снято 42,2 тыс. человек. В их числе – так называемые «пенсионные туристы», которые приезжали за пенсией в Харьков из «ДНР» и «ЛНР», и возвращались назад.
«А потом их количество опять увеличилось. Кто-то на этом зарабатывает хорошие барыши. При этом государство до сих пор не запустило реально работающую единую базу переселенцев, на которую западные партнеры выделяли около 30 млн долл. Похоже, кого-то устраивает отсутствие контроля в этой сфере, позволяющее перечислять реальные суммы виртуальным переселенцам», – считает общественник.
Физическая идентификация ВПЛ, в том числе пенсионеров в «Ощадбанке», – тоже лакомый кус для аферистов. «В январе в Лисичанске (Луганская обл., – прим. ред.) был задержан сотрудник банка – котроллер-кассир, который проводил махинации с ВПЛ. Без физического присутствия переселенцев он их "идентифицировал", беря за это определенные суммы. Насколько мне известно, на данный момент установлено, что так он "проидентифицировал" 45 человек, получив в общем около 12 тыс. грн. Это – капля в море. Но показывает схему, которая демонстрирует, как можно обойти физическую идентификацию», – продолжил Снегирев.
Хватает и примеров разворовывания средств, выделяемых на переселенцев. Недавно НАБУ завершило досудебное расследование касательно руководителей службы по делам детей, семьи и молодежи Киевской облгосадминистрации. Речь идет о нецелевом использовании 1,85 млн евро грана от Евросоюза. «Средства, которые были выделены на работы по размещению и расселению переселенцев, пошли на ремонт объекта недвижимости, находившегося в частной собственности. Сколько таких грантов "распиливается" на местах, думаю, мы никогда не узнаем, потому что в доле с чиновниками могут быть и те, кто, по долгу службы, должен ловить коррупционеров», – отмечает сопредседатель ОИ «Права Справа».
Глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин также признает, что схем обогащения на переселенцах достаточно много. В основном, по его словам, они связаны с нецелевым использованием средств, направленных на решение проблем ВПЛ: постройка жилья, его ремонт, расселение переселенцев.
«В 2015 году Евросоюз выделил деньги на восстановление и реконструкцию общежитий для переселенцев в Краматорске и Славянске. Деньги были выделены на ремонт пяти зданий. Уже через год люди должны были туда заселиться. Но все, что была готово к этому сроку – это установка новых окон и снятие старой крыши. Евросоюз ждал три года, но наши чиновники под тем или иным предлогом переносили и оттягивали сроки. Теперь ЕС пообещал провести внутренний аудит этого проекта, и сумма денег, которую наши власти не удосужились использовать по назначению – должна будет возвращена в бюджет Евросоюза», – привел пример Калинин.
По его словам, такие ситуации – не единичны. Если чиновники и используют деньги на ремонт и восстановление жилья, то используют они его крайне неэффективно, и просто «распиливают» часть финансов между собой.
Калинин напомнил, что в июне прошлого года в Краматорске было открыто общежитие для переселенцев, которое было отремонтировано за счет средств Евросоюза. «Однако ремонт в общежитии был выполнен настолько некачественно, что жильцы жаловались на ужасные условия проживания. В комнатах стены были покрыты плесенью, сыпалась штукатурка, протекала крыша. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы, чтобы лично узнать об уголовной ответственности за такого рода преступления, с просьбой прокомментировать данные правонарушения. Мы также требовали провести международный аудит и показательно наказать чиновников. Считаем, что это необходимо для того, чтобы вернуть доверие Евросоюза, ведь они выделяют огромные деньги на помощь переселенцам», – сказал общественник.
Но правоохранительные органы лишь дают отписки, в которых «льют воду». «Реальных наказаний за совершенные правонарушения мы так и не видим, а случаи подобного "распиливания" средств, выделенных на помощь переселенцам – учащаются», – подчеркнул Руслан Калинин.
«В общем, переселенцы стали для многих способом обогащения. В том числе, на государственном уровне. И чтобы решить проблему, нужен не только реестр ВПЛ, но и показательные "посадки" тех, кто наживается на горе обездоленных войной людей», – резюмировал Дмитрий Снегирев.
Теги: Донбасс, жилье, Ощадбанк, афера, переселенцы, гранты
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