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Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так
20.02.2019 09:45
В сети обнаружена еще одна проблема Керченского моста, построенного оккупантами для соединения аннексированного полуострова с Россией
Мост вышел очень низким, что будет мешать прохождению судов. Фотографии были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, пишет from-ua.
«Говорят, арка настолько низкая, что у высоких матросов при прохождении под ней может и панамку сбить… Ловушка с калиткой по кличке мост», — говорится в сообщении под фотографией.
Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, ловушка
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