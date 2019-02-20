Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне

20.02.2019 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне

Французские сомнологи (ученые, изучающие сон) изучили, о чем говорят люди во сне.
Оказалось, что сонное бормотание негативнее обычной речи: в нем в четыре раза чаще употребляется слово "нет" и в 800 раз чаще – бранные слова, пишет Live Science, информирует from-ua.
Чтобы это выяснить, исследователи пригласили 230 добровольцев в лабораторию сна и записали около 900 отрывков фраз. Затем фрагменты сравнили с образцами обычной речи.
У большинства участников наблюдались нарушения сна. 59% сказанного за ночь не удалось разобрать – это было невнятное бормотание, шепот или смех. Из того, что поддалось расшифровке – 24% составляли негативные высказывания, 22% содержали брань, в 10% случаев встречалось слово "нет".
По мнению доктора Карла Бейз из Колумбийского университета, разговоры во сне имеют более сложную структуру, чем считалось ранее. Эксперт подчеркивает, что высказывания грамматически верны, а это свидетельство активной работы мозга на всех стадиях сна.
Выводы исследования созвучны с теорией "симуляции угрозы", согласно которой человек сталкивается с неприятностями во сне, чтобы наяву легче их преодолевать, то есть кошмары – это тренировки.



Теги: Донбасс, сон, разговор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх