Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля

21.02.2019 17:31

Один из самых полезных продуктов питания.



Средний лук состоит из 89% воды, 1,7% клетчатки и 9% углеводов. Овощ также содержит много витаминов и минералов. Он богат витамином В6, В9, витамином С, фолиевой кислотой и калием. В нем есть также много фитонутриентов, таких как антоцианы, кверцетин и тиосульфинаты. Все эти ингредиенты делают лук суперпродуктом. Вот некоторые из его невероятных преимуществ для здоровья. передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.



Лук укрепляет иммунитет

Здоровая иммунная система является гарантией предотвращения заболеваний, вызванных грибками, бактериями и вирусными инфекциями. Витамин С и присутствующие в нем фитонутриенты защищают организм от многих заболеваний, блокируя движение свободных радикалов.



Лук облегчает симптомы кашля

Когда человек болеет и страдает от простуды или гриппа, он может справиться с симптомами кашля с луком. Для этого овощ можно добавить в чай. Луковый сок в сочетании с медом может также уменьшить отек в горле.



Лук предотвращает рак

Свободные радикалы, попадающие в организм, могут вызывать рак. Лук - это пища, которая может предотвратить их развитие и снизить риск их распространения. Овощ содержит фитонутриенты, такие как кверцетин и другие флавоноиды, а также соединения серы, которые полезны в борьбе с раком.



Лук обладает детоксикационными свойствами

Детоксикация помогает организму избавиться от токсинов и плохого холестерина из-за неправильного питания и отсутствия физических упражнений.



Лук - отличный способ очистить организм от токсинов.

Он содержит соединения серы и аминокислоты, которые помогают очистить пищеварительную систему.



Лук помогает контролировать анемию

Анемия вызвана дефицитом железа. Существуют различные традиционные лекарства, которые помогают поддерживать уровень гемоглобина. Однако они также имеют побочные эффекты, поэтому лучше прибегнуть к естественному способу получения железа. Лук, например, содержит железо и фолат. Кроме того, фолиевая кислота в нем помогает максимально усвоить железо и часто рекомендуется беременным женщинам.