Найден растительный эликсир молодости

21.02.2019 09:31

Ученые обнаружили вещество 4-диметоксихалкон.



Травянистое растение аситаба производит вещество, молекулы которого заставляют клетки организма активнее перерабатывать "белковый мусор". Это продлило мушкам жизнь на 20 процентов, сообщается в статье на Nature Communications.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Некоторые ученые считают, что старение - случайный процесс накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Это приводит к накоплению в организме так называемых престарелых клеток, прекращающих участие в работе органов. Их удаление из тела червей заметно продлило им жизнь и улучшило жизнедеятельность.



Аналогичного эффекта, отмечает Андреас Циммерманн из университета Граца, можно добиться при уменьшении притока калорий в организм. Выяснилось, что постоянный недостаток пищи заметно увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни мышам, мухам и некоторым обезьянам.



Многие исследователи пытаются создать или найти в природе вещество, которое бы стимулировало аутофагию без опасных побочных эффектов. Аутофагия -это процесс "сборки" и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий.



Циммерманн и его коллеги нашли предположительно подходящее вещество. Они изучали лекарственные растения, применяемые в традиционной японской медицине.



Ученые обнаружили вещество 4-диметоксихалкон, или DMC, присутствующее в больших количествах в листьях и побегах аситабы. Это растение - дальний родственник моркови и сельдерея, оно со средних веков популярно в японской кулинарии и врачевании.



Даже небольшие количества присутствующего в нем соединения уменьшали скорость их старения и гибели в результате появления фатальных "опечаток" в ДНК или других непоправимых нарушений. Исследователи проверили действие этого соединения на червях-нематодах и плодовых мушках-дрозофилах. Небольшие дозы экстракта аситабы повысили среднюю продолжительность жизни и тех и других животных на 20 процентов.