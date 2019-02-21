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Названы причины преждевременного седения волос
4 возможных фактора.
Рано или поздно волосы каждого из нас начнут белеть. Большинство людей замечают первые серебристые волосы в 30 лет, но у некоторых они появляются гораздо раньше. Причин несколько - от расы до фамильной истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
Однако, если первые седые волосы появляются в 20 лет, это необычно даже для родителей «побелевших» рано. Но каковы факторы, которые предрасполагают к ранним седым волосам?
1. Чрезмерный стресс
Эксперты спорят о взаимосвязи между стрессом и седыми волосами, но некоторые исследования показали определенную связь.
Исследование Университета Нью-Йорк 2013 года говорит, что стресс может привести к истощению стволовых клеток от основания волосяных фолликулов.
2. Некоторые болезни
В редких случаях, преждевременное поседение волос может быть вызвано проблемами со здоровьем, такими как заболевания щитовидной железы или проблемы с гипофизом.
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Аутоиммунные заболевания, которые атакуют кожу и волосы, алопеция или витилиго, также могут привести к поседению волос.
3. Дефицит витаминов
Одной из других возможных причин раннего появления седых волос является дефицит витамина B12. Есть много факторов, которые ставят нас в больший риск дефицита витамина В12, таких как вегетарианский или веганский режим, прием контрацептивов и т.п.
Если, однако, поседение волос происходит в более раннем возрасте, то, скорее всего, это связано с пернициозной анемией - снижением количества красных кровяных клеток, вызванных тем, что кишечник не может поглотить достаточное количество витамина B12.
4. Курение
Специалисты категоричны в том, что курение является одной из худших вещей, которые могут вызвать проблемы с кожей и волосами. В сущности, исследования показали связь между курением и возникновением седых волос в возрасте до 30 лет.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, седина
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