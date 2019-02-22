Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна

22.02.2019 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна

22 февраля православная церковь почитает память святых Панкратия и Никиты. В народе этот день называли "Панкратий-лапотник", так как люди плели из льна лапти, пишут Подробности.
Сведений о Панкратие Печерскому сохранилось очень мало. Известно, что он прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. Впоследствии, Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.
Святой Никита тоже был верен единственному Богу. Он отказался от всех почестей, званий и жил очень скромно. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков. Никита лишился дома и долгое время странствовал по стране. У святого был дар чудотворца – он исцелял больных, помогал людям, наставлял их на путь истинный. Жизнь святого закончилась на 75-м году.
В народе этот день называли "Панкратий-лапотник", так как люди плели из льна лапти. По традиции, плетением занимались только мужчины. Они изготовляли большое количество лаптей для продажи, поэтому эта работа занимала у них практически весь день.
Для наших предков 22 февраля считалось тяжелой порой. Они проверяли запасы для животных, которые, как правило, заканчивались. Хозяевам приходилось покупать еду в несколько раз дороже, чтобы переждать остаток зимы и не потерять скот.
Считается, что на Панкрата нужно начинать лечить болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться.
В этот день семена ненадолго выносили на мороз, а потом опять прятали в теплом месте. Делали это для того, чтобы они закалялись. Верили, что если такие семена посадить, то будет хороший урожай.
Сны, приснившиеся 22 февраля - вещие. Дурным знаком считается увидеть в сновидении лук. Это сулит слезы и страдания.
Приметы на 22 февраля
Если в этот день мороз ударит, то холода будут еще долго.
Снег на деревьях налипает и лес шумит - к потеплению.
Багряный закат - к снегопаду.
Увидеть на еловой ветке рябчика - к похолоданию.
Стекла в доме запотели - к оттепели.
Свинья визжит и беспокойно себя ведет - к непогоде.
Если на ветвях деревья много снега, то год будет урожайным.



Теги: Донбасс, праздник, приметы, окна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх