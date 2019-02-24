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Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х

24.02.2019 14:36
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Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х

Россия пустит поезда в оккупированный Крым через скандальный Керченский мост в конце года. Об этом сообщает from-ua.
В частности, оккупанты заявили, что первый поезд по Крымскому мосту к полуострову прибудет уже 8 декабря.
"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Обычно продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты на поезда до Крыма начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", – сказал "начальник дирекции по обслуживанию пассажиров" т.н. "Крымской железные дороги" Владимир Резниченко.
Кроме того он рассказал, что перевозками на анексированную территорию будет заниматься специально созданная компания. Эксперты сразу же отметили, что оккупационная власть пошла на создание специальной компании из-за Западных санкций, который сразу же обрушатся на перевозчика.
"Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы ("КЗД") будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу", – пояснил он.



Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, Крым, поезда
 
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