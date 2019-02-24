Медицинская реформа: Как все будет на самом деле

24.02.2019 21:13

Медицинская реформа – одна из самых обсуждаемых в Украине. Вокруг неё поломано множество копий как среди обычных граждан, так и среди депутатов и министров. За три года введения реформы уже успело накопиться достаточно мифов и фейков, которые не дают возможности разобраться с нововведениями. Для того, чтобы внести ясность в данный вопрос, «Трибун» обратился к координатору движения «Сильные громады» в Северодонецке и тренеру по развитию клиентского сервиса в лечебных учреждениях Татьяне Бондаренко, которая опровергла существующие мифы о медреформе.

Медицинские услуги станут намного дороже.

Это один из самых распространенных мифов – якобы у граждан, которые и так едва покупают нужные лекарства, после реформы не смогут себе позволить большую часть медицинских услуг. Но, если посмотреть на факты, то получается совсем иная картина.

«Каждому украинцу известно, что бесплатной медицины в нашей стране давно не существует. До начала медреформы большинство лекарств покупались за личные средства граждан. На сегодняшний день успешно работает государственная программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты получают лекарства от трех категорий болезней бесплатно или с частичной доплатой. Список препаратов постоянно расширяется.

Также в этом году из госбюджета выделили почти 6 млрд грн для закупки медпрепаратов. Следовательно, каждая больница должна быть обеспечена лекарствами из Национального перечня лекарственных средств. Этот список утвердило Министерство здравоохранения. В нем - 427 лекарственных веществ, входящих в состав различных медикаментов, и средств медицинского назначения. Самих же наименований препаратов более тысячи. Все они от разных производителей, однако, закуплены за государственные деньги. Поэтому для пациентов, которые лечатся в стационаре, их должны предоставлять бесплатно. Еще год назад такое себе даже представить было трудно».

У государства не хватает средств для воплощения медреформы, что приведёт к закрытию больниц и увольнению врачей (особенно в сёлах).

Эти страхи основаны на реальности - в 90-е из-за сложной экономической ситуации в регионах закрылись амбулатории, что усложнило доступ сельских жителей к медицинским услугам. При этом власть часто жаловалась на отсутствие средств для изменения ситуации. Однако, по словам Татьяны Бондаренко, теперь в Украине введена система, аналогичная многим европейским странам, которая финансирует лечение граждан за их же счёт.

«К сильным сторонам украинской системы здравоохранения относится ее финансирование за счет общегосударственных налогов. Налоги являются одной из форм предоплаты медицинского обслуживания и распределения финансовых рисков между большим количеством человек. Каждый гражданин заранее платит в бюджет относительно небольшой налоговый платеж, в свою очередь, государство обязуется оплатить его лечение, в случае наступления болезни. По сути, такая организация оплаты медицинских услуг воплощает страховой принцип, причем «застрахованными» через систему общегосударственных налогов являются все, без исключения, граждане. Это должно обеспечивать универсальность покрытия и равенство доступа к медицинской помощи независимо от вида занятости, материального обеспечения и состояния здоровья. Финансирование медицины из государственных налогов распространено во многих европейских странах, например, в Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, всех Скандинавских странах.

В законопроектах о медреформе нет ни слова о закрытии лечебных учреждений или сокращении медперсонала. Что касается возможного увольнения врачей, то без работы могут остаться только те, к кому не захотят идти люди», - объясняет она.

Врачи будут получать небольшую зарплату из-за небольшого количества деклараций.

Согласно концепции медицинской реформы, Национальная служба здоровья платит семейным врачам за каждого пациента, заключившего декларацию. Это вызвало опасения среди врачей, которых беспокоит уровень их заработной платы. Но, по словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, уже в этом году зарплата врачей, благодаря подписанным декларациям, повысилась.

«23 млн украинцев уже подписали декларацию с семейными врачами. Национальная служба здоровья или государственный страховик начал платить врачам напрямую за каждого пациента. У врачей уже в два и три раза повысилась зарплата – до 15 – 20 тыс. И медсёстры тоже получили повышение зарплаты, что очень важно», - рассказала Супрун в интервью «5 каналу».

Эксперт при этом подчеркивает, что реформа не отнимает у врачей права на самостоятельную практику:

«Врачи, которым доверяют люди, уже давно набрали рекомендованное количество деклараций. Хороший врач всегда будет с пациентами и достойными деньгами за свою работу.

Что касается уровня заработной платы, этот вопрос регулируется индивидуально с помощью коллективного договора между коллективом лечебного учреждения и его руководством.

Кроме того, если врач готов работать самостоятельно, он может подписать договор с НСЗУ как ФОП и получать финансирование напрямую от государства, что раньше было невозможно».

Без подписания декларации человеку не будут оказывать медпомощь.

Не все украинцы ещё успели подписать договоры с семейными врачами. Поэтому есть небезосновательные опасения, что в экстренной ситуации гражданин не сможет получить помощь. Однако Татьяна Бондаренко опровергает данные слухи, отмечая, что НСЗУ выделило средства, в том числе и для лечения пациентов, не заключивших договора.

«До 30 июня 2019 года включительно медицинские учреждения, заключившие договор с НСЗУ, будут получать финансирование по двум механизмами. По базовому (зеленый список) тарифу 370 гривен на человека в год с применением возрастных коэффициентов – то есть за пациентов, которые подписали декларации. Дополнительно эти заведения будут получать по 120 гривен за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписавших декларацию о выборе врача (красный список). При этом, такой пациент не будет платить за медицинскую услугу, но пока только в учреждениях первичной медицинской помощи и до конца июня. С 1 июля без декларации с семейным врачом (терапевтом, педиатром) за первичную медицинскую помощь придется платить из собственного кармана. Поэтому не стоит медлить с выбором врача, кроме того, лучшие врачи пользуются большой популярностью. Также хочу заметить, что каждый из нас заинтересован получать качественное медицинское обслуживание на современном оборудовании и в отремонтированном помещении, а это напрямую зависит от финансирования».

Информацию о платном оказании услуг в случае неподписания декларации опровергла и сама Супрун, которая получала информацию о введении пациентов в заблуждение амбулаториями.

«Подобные сообщения от амбулаторий мне присылают люди из разных городов Украины. Суть такова - обратитесь к нам срочно, чтобы выбрать своего врача, потому что "с нового года все станет платным". Это или плохая осведомленность руководства медучреждений об изменениях или один из очень неудачных проявлений конкуренции за пациента. До июня 2019 года включительно все коммунальные медицинские учреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры, получат оплаты по договору с Национальной службой здоровья Украины также за пациентов, которые не подписали с ними декларации, но проживают на территории обслуживания медицинского заведения. Даже после июня следующего года пациенты, которые не выбрали своего врача или находятся в другом городе или селе, могут получить неотложную помощь бесплатно», - написала Супрун на своей странице в Фейсбуке.

После медреформы пациент не сможет получить бесплатную медицинскую помощь, в том числе и экстренную.

Данный миф связан с предыдущим. У каждого в жизни бывают моменты, когда у нас внезапно ухудшается состояние здоровья – инсульт, отравление и так далее. Поэтому у многих возникли опасения, что в таких ситуациях у них не будет возможности получить помощь. Но, как видно в предыдущем ответе Супрун, неотложная помощь будет предоставляться бесплатно.

«Существует четкий перечень услуг, которые на 100% профинансированы НСЗУ.

Это первичная помощь (семейные врачи, терапевты, педиатры) и экстренная помощь (резкое ухудшение состояния здоровья, сердечный приступ, инсульт, острый аппендицит, почечная недостаточность, воспаление легких и т.д.).

Паллиативная помощь - прежде всего, адекватное обезболивание, лечение у узких специалистов по направлению семейного врача и плановое лечение в рамках программы медицинских гарантий.

Также бесплатными для пациента будут ведение беременности, роды и лечение детей. Этого требуют международные Конвенции о правах ребенка и о защите материнства, ратифицированные Украиной», - объяснила эксперт.

Пациент не сможет пойти к узким специалистам без направления врача.

По словам Бондаренко, медицинская реформа не лишит пациента выбора среди узких специалистов. Однако если пациент выберет узкого специалиста самостоятельно, то ему придется самому оплатить медицинские услуги, но есть и те врачи, которые не будут оплачиваться и без направления.

«Если вы обращаетесь к узкому специалисту по направлению семейного врача, педиатра, терапевта, стоимость вашего лечения оплатит государство. Большинство состояний, с которыми украинцы обращаются к узким специалистам, успешно лечатся семейными врачами (терапевтами, педиатрами). Поэтому Национальная служба здоровья Украины будет оплачивать визиты к специалистам только по направлению семейного врача.

Человек, конечно, может обратиться к узкому специалисту сам, но в этом случае ему возможно придется оплатить полную стоимость услуг врача и лечения.

Также будет ряд специалистов (например: гинеколог, психиатр и т.д.), визиты к которым будут оплачиваться государством и без направления семейного врача».

При этом семейный врач не может назначить лишь одного специалиста – пациент по направлению может выбирать сам.

«Когда вы подписали декларацию с семейным врачом и он направляет Вас к специалисту, они выпишут электронное направление и вы сможете выбрать любого уролога или кардиолога, с которым НСЗУ подписала договор. Все диагностические тесты, которые заказывают врачи, также будут покрываться НСЗУ», - рассказала в интервью «5 каналу» Ульяна Супрун.

За часть медицинских услуг пациентам придется доплачивать.

Украинцы неоднократно сталкивались с необходимостью доплаты за некоторые услуги. Как утверждает эксперт, медицинская реформа устраняет данную необходимость, облегчая жизнь пациентов.

«Из законопроекта №6327 изъяли все нормы о доплатах пациентов. Согласно законопроекту №6327, медицинские услуги, вошедшие в программу медицинских гарантий, всегда и в полном объеме предоставляются гражданам за счет средств государственного бюджета. Будут услуги, которые не оплачиваются государством. Например, эстетическая стоматология, пластическая хирургия и другие медицинские услуги, относящиеся скорее к эстетике, чем к здоровью», - подчеркнула она.

Ничего не изменится, все равно придется платить врачу «в карман».

Коррупция в сфере медицины всегда была «больной» темой для украинцев. Часто она оправдывалась тем, что врачи получают небольшую зарплату. Но, по словам Супрун, медреформа предусматривает изменение всей системы финансирования лечебных учреждений и самих врачей – не через государственные субвенции, а напрямую через договорные отношения с НСЗУ.

«Когда мы напрямую изменили субординацию – НСЗУ и больницы сотрудничают между собой на договорной основе – мы не теряем по дороге средства и на самом деле из оказывается даже больше, чем мы думали. Мы изменили способ финансирования медицинских услуг. Врачи госбольниц привязаны к тарифной сетке вместо того, чтобы работать на уровень своей компетенции. С 2020 года размеры зарплат будут определять в самих больницах, как это делают например, в Германии», - объяснила в интервью Супрун.

Кроме того, Татьяна Бондаренко напоминает, что в случае недобросовестного поведения врача пациенты не должны молчать и громко заявить об этом.

«Изменения зависят от каждого из нас. Отказ врача оказывать помощь или предоставлять лекарства, входящие в гарантированный пакет медицинских услуг, а также любые требования со стороны медперсонала оплатить дополнительные неофициальные средства – преступление. За него предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. В случае неправомерных действий врача, пациент всегда может пожаловаться в Национальную службу здоровья Украины (номер горячей линии 16-77), которая будет осуществлять контроль над соблюдением врачами и медицинскими учреждениями условий контрактов на обслуживание населения. НСЗУ вправе расторгнуть контракт с врачом или медучреждением в случае нарушения его условий».

Теперь врачи не будут ходить на вызовы, даже к детям.

Распространено мнение, что медреформа запрещает вызовы врачей «на дому». Сама Ульяна Супрун неоднократно опровергала данный миф в СМИ, что не мешает его циркуляции среди граждан. Опровергает его и Татьяна Бондаренко, подчеркивая, что решение теперь принимает сам врач:

«Вызов на дом семейного врача, терапевта или педиатра входят в обязательный перечень услуг первичной медицинской помощи, но решение о выезде домой врач принимает самостоятельно. Он по медицинским показаниям определяет, есть ли необходимость ехать на вызов, или он может решить проблему пациента по телефону или пригласить его в амбулаторию. Например, вызов к лежачему пожилому пациенту и ребенку до года в случае болезни вполне обоснован. Кроме того, планируется ввести четкий перечень состояний, при которых вызов врача обязателен, чтобы исключить манипуляции в этом вопросе».

Так или иначе, за своё здоровье отвечают, в первую очередь, сами пациенты. Поэтому эксперт не устаёт напоминать, что граждане Украины имеют право на достойное лечение и могут требовать от государства выполнение данного обязательства.

«Украинцам не стоит забывать, что они имеют право требовать то, что им гарантировано государством. Поэтому главное - быть осведомленным и ответственно относиться к своему здоровью», - резюмировала она.