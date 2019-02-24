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С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь
Американские учёные рассказали, какие онкологические заболевания чаще всего диагностируют у современной молодёжи. Так пишет replyua.net.
Над установлением данного факта работали представители Американского общества по борьбе с онкологией. На протяжении двадцати лет они проводили исследование. Оно оказалось довольно масштабным. Поучаствовать в исследовании вызвались люди в возрасте от 25 до 84 лет. Согласно полученным результатам, риск развития рака у людей возрастал по достижению ними 49 лет. Чаще всего от онкологических заболеваний страдали те, кто имел лишний вес. В частности, добровольцы сталкивались с миеломой, а также раком поджелудочной железы, жёлчного пузыря, матки, почек и кишечника. К тому же, у молодёжи часто диагностировали лейкоз.
Специалисты считают, что активное распространение рака связано с малоподвижным образом жизни людей, а также их любовью к фаст-фуду. Кроме того, на здоровье современных жителей нашей планеты негативно отображаются плохая экология, канцерогены, частое использование антибиотиков и рост числа аутоиммунных заболеваний.
Теги: Донбасс, онкология, молодежь
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- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
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