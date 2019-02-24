С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь

24.02.2019 07:25

Американские учёные рассказали, какие онкологические заболевания чаще всего диагностируют у современной молодёжи. Так пишет replyua.net.

Над установлением данного факта работали представители Американского общества по борьбе с онкологией. На протяжении двадцати лет они проводили исследование. Оно оказалось довольно масштабным. Поучаствовать в исследовании вызвались люди в возрасте от 25 до 84 лет. Согласно полученным результатам, риск развития рака у людей возрастал по достижению ними 49 лет. Чаще всего от онкологических заболеваний страдали те, кто имел лишний вес. В частности, добровольцы сталкивались с миеломой, а также раком поджелудочной железы, жёлчного пузыря, матки, почек и кишечника. К тому же, у молодёжи часто диагностировали лейкоз.

Специалисты считают, что активное распространение рака связано с малоподвижным образом жизни людей, а также их любовью к фаст-фуду. Кроме того, на здоровье современных жителей нашей планеты негативно отображаются плохая экология, канцерогены, частое использование антибиотиков и рост числа аутоиммунных заболеваний.