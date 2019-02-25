7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников

25.02.2019 15:35

«Счастье любит тишину» - мы часто слышим эту фразу.

Но это - не просто слова, есть вещи о которых говорить нельзя никому, пишет lifter и Stiri Actuale. И вот о чем речь.

Планы на будущее.

Не говорите никому, пока планы не будут выполнены. Любая идея не идеальна и имеет слабые места.

Дела милосердия.

Добрые поступки - редкость в этом мире, и поэтому храните их в тайне. Ведь хвастовство и гордость все сведут на нет.

Пост.

Не рассказывайте всем о своих ограничениях в еде, сне, молитве и т.д. Аскетизм не нужно восхвалять.

Смелость и мужественность.

У одних есть внутренние вызовы, у других - внешние. Не хвалите себя, это некрасиво.

Духовные знания.

Они имеют разные уровни и должны быть выявлены только на высоком уровне подготовки.

Основная ошибка новичков - желание поделиться с другими своим духовным состоянием, которое может только навредить.

Семейные проблемы.

Имейте в виду: чем меньше вы говорите о проблемах в своей семье, тем сильнее и стабильнее она будет.

Плохие слова, которые вы слышали.

Если вы придете домой и скажете все, что услышали от плохого парня на улице, что будет отличать вас от того человека?