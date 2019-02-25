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7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников
«Счастье любит тишину» - мы часто слышим эту фразу.
Но это - не просто слова, есть вещи о которых говорить нельзя никому, пишет lifter и Stiri Actuale. И вот о чем речь.
- Планы на будущее.
Не говорите никому, пока планы не будут выполнены. Любая идея не идеальна и имеет слабые места.
- Дела милосердия.
Добрые поступки - редкость в этом мире, и поэтому храните их в тайне. Ведь хвастовство и гордость все сведут на нет.
- Пост.
Не рассказывайте всем о своих ограничениях в еде, сне, молитве и т.д. Аскетизм не нужно восхвалять.
- Смелость и мужественность.
У одних есть внутренние вызовы, у других - внешние. Не хвалите себя, это некрасиво.
- Духовные знания.
Они имеют разные уровни и должны быть выявлены только на высоком уровне подготовки.
Основная ошибка новичков - желание поделиться с другими своим духовным состоянием, которое может только навредить.
- Семейные проблемы.
Имейте в виду: чем меньше вы говорите о проблемах в своей семье, тем сильнее и стабильнее она будет.
- Плохие слова, которые вы слышали.
Если вы придете домой и скажете все, что услышали от плохого парня на улице, что будет отличать вас от того человека?
Теги: Донбасс, секрет, родственник
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