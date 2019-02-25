Все рубрики раздела
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают
От состояния печени зависит общее самочувствие.
По словам ученых, печень является важнейшим после сердца органом человеческого организма, и потому крайне важно содержать печень в порядке, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Специалисты рассказали о трех продуктах, употребление которые помогает поддержать здоровье этого ценного органа. По словам экспертов, для хорошей работы печени полезно употреблять в пищу отруби, оливковое масло и спаржу.
В целом, считают специалисты, важно соблюдать следующие рекомендации по оздоровлению печени: не пропускать завтраков, не перекусывать чем попало, не переедать на ночь, активно двигаться и ходить, а также пить достаточное количество воды. В качестве перекусов между основными приемами пищи ученые рекомендуют продукты, полезные для печени, - это цельнозерновой хлеб, орехи, сухофрукты, свежие фрукты.
С приближением лета специалисты советуют чаще готовить и есть салаты из свежих овощей и зелени. По словам медиков, овощи и зелень оказывают существенное позитивное влияние на состояние печени, благоприятствуют активному выведению мусорных и вредных веществ.
Одним из наиболее опасных продуктов для печени ученые считают алкоголь. Эксперты подчеркивают: ошибочно думать, что печень губит только длительное употребление спиртного - для отравления алкоголем достаточно и однократного употребления. Кроме того, очень плохо сказывается на состоянии печени смешение разных видов алкоголя.
Если без выпивки никак, следует выбирать качественный алкоголь: вино, коньяк или водку. При условии, что эти напитки выпиваются умеренно, риск нарушений в работе печени оказывается более низким, чем когда людьми пьются пиво и слабоалкогольные ликеры.
Жирные блюда, консервированные продукты, газировку помимо регулярной выпивки, лучше исключить из рациона. Их употребление повышает содержание «плохого» холестерина в организме и способствует развитию болезней печени, а также ее ожирению. На этом фоне нередко формируются цирроз или рак, предостерегли исследователи.
Теги: Донбасс, здоровье, печень, польза, медицина
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать
- Невероятно полезные продукты, которые многие избегают
- Медики подсказали, как восстановить печень после праздников
- Яка користь організму від персиків?
- Ученые рассказали, можно ли есть снег
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза21:27
- Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна" 21:00
- В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»19:53
- КПВВ на Донбассе начинают работать по весеннему графику19:20
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями 18:30
- Отец выставил за дверь: В Мариуполе замерзла полуторагодовалая девочка18:00
- Боевики "ДНР" готовят провокации: жителей Донецка пугают фейками о танках ВСУ в жилых районах возле города17:45
- «Мы здесь никому не нужны»: в сети показали видео разрушенных окраин Донецка17:15
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»16:36
- Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ16:25
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум22:15
- Усиление ВСУ: Минобороны испытывает новейший суперброневик21:45
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза21:27
- Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна" 21:00
- Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях20:46
- Рейтинги Тимошенко стремительно падают20:30
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»20:14
- В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»19:53
- Священник, стреляющий по людям: стали известны новые подробности ЧП на Волыни19:38
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"