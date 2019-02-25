Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Названа веская причина отказаться от хлебных тостов

25.02.2019 10:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названа веская причина отказаться от хлебных тостов

Они сильно вредят фигуре. 

Готовить тосты – вредно для здоровья. Об этом неожиданно заявили американские ученые. Они обнаружили, что хозяйка, которая жарит домашние гренки в тостере, вдыхает даже больше токсичных веществ, чем на загазованном перекрестке. Главная опасность – пыль, которая попадает на раскаленные нагревательные элементы прибора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Но действительно ли тосты такие вредные, как о них говорят?

Диетолог Александр Кущ предостерегает - увлекаться жареным хлебом не следует. Это очень питательная пища, а значит – лишние килограммы вам гарантированы. Есть и большая опасность – во время поджаривания хлеб перенасыщается горелой пылью.

"В процессе приготовления хлеба участвуют многие компоненты. И те же жиры, и те же, в общем, разрыхлители. Эти продукты не должны подвергаться термической обработке. То есть, если используются растительные жиры, безусловно, при обжаривании они трансформируются в трансжиры", – рассказал специалист по питанию.

Чтобы уменьшить вредное воздействие тостов, диетологи советуют не сильно зажаривать хлеб, а лишь немного подсушивать.



Теги: Донбасс, здоровье, вред, хлеб, тост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх